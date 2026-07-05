Lamentan fallecimiento de joven neumóloga en Camagüey: «Deja un legado de entrega, disciplina y amor»

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La doctora Julieth Pérez Tato, neumóloga del Hospital Amalia Simoni de Camagüey, falleció el viernes dentro de la propia institución donde ejercía su profesión.

El hospital confirmó su muerte mediante una esquela oficial en Facebook, en la que expresó su «profundo pesar» y destacó que «su entrega profesional y humana deja un legado de servicio y compromiso con la salud de la comunidad».

El centro hospitalario no reveló la causa del fallecimiento en su comunicado oficial. Sin embargo, en los comentarios de la publicación, un usuario respondió a la pregunta «¿qué le sucedió?» con una sola frase: «Un embarazo ectópico».

El embarazo ectópico es una emergencia obstétrica que ocurre cuando el embrión se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio.

Captura de Facebook

En un comentario posterior, el propio hospital informó que el cuerpo sería trasladado a la Funeraria de la Caridad para la ceremonia de despedida, y convocó a sus trabajadores a acompañar el homenaje.

«Hoy nuestra Casa Grande se viste de dolor. Una profesional tan joven nos deja, dejando tras de sí un legado de entrega, disciplina y amor por la salud de su pueblo», escribió la institución.

La noticia generó una avalancha de mensajes en redes sociales de amigos, compañeros de universidad y conocidos de la doctora desde la infancia. Una amiga de la universidad escribió: «De verdad no lo puedo creer, tú tan llena de vida, tan buena en todo. Te has pasado toda la vida estudiando y entregando tu vida por la salud y te nos vas tan joven».

Otra colega y profesora recordó los años compartidos con palabras que reflejan la huella que dejó Julieth: «Fuiste una alumna excelente. Te fuiste siendo una niña, pero has dejado huella en la medicina camagüeyana y en nuestros corazones».

Mencionó además que ambas compartieron el diplomado de terapia intensiva con graduación en 2017 en Venezuela.

Una amiga que la conoció desde la primaria relató que la última vez que la vio fue cuando Julieth atendió a su padre en el Hospital Amalia Simoni: «Me sentí emocionada de revivir contigo nuestra infancia desde la primaria y saber que a mi padre lo estaba auxiliando una buena profesional».

En los comentarios también se identifican los nombres de sus padres, Carlitos y Cristina, y el de su hermana Jenny, a quienes amigos y conocidos dirigieron sus condolencias.

El fallecimiento de la doctora Pérez Tato se produce en un contexto de colapso sostenido del sistema de salud en Camagüey. En febrero de este año, una joven de 26 años murió en el Hospital Manuel Ascunce por falta del vasopresor norepinefrina, y en marzo un bebé de 10 meses falleció sin poder ser operado por carencia de recursos en la misma provincia.

La escasez de medicamentos, insumos quirúrgicos y personal especializado agrava el pronóstico de emergencias obstétricas como la que, según los comentarios en redes sociales, habría costado la vida a esta joven médica.