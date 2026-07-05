"Todos los niños merecen soñar": Shakira anuncia apoyo de $500,000 para víctimas del terremoto en Venezuela

Shakira anunció el viernes que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es portavoz y miembro del consejo asesor, destinará 500,000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que trabajan con niños cuya educación fue interrumpida por los devastadores terremotos del 24 de junio.

La cantante colombiana hizo el anuncio a través de un video publicado en Instagram, en el que explicó el propósito de la donación y llamó a la acción tanto a organizaciones locales como a líderes políticos internacionales.

«Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500,000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia», declaró la artista en el video.

Shakira invitó a las organizaciones locales venezolanas a solicitar ese financiamiento para facilitar el regreso de menores y maestros a las aulas y restablecer el acceso a la educación en las zonas afectadas.

La artista también se dirigió directamente a varios jefes de Estado y de Gobierno para que se sumen a la iniciativa: el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

Señaló que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya había dado «un paso al frente» en respaldo a la campaña, y expresó su esperanza de que otros líderes lo sigan.

«Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo», concluyó Shakira, invitando también a sus seguidores a contribuir con donaciones.

El anuncio llega en un momento crítico para Venezuela. El doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió el norte del país el 24 de junio es el peor desastre sísmico en la zona en más de 126 años, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Ambos sismos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y devastaron principalmente el estado La Guaira, al norte de Caracas, donde colapsaron cientos de edificios residenciales.

El balance de fallecidos por el doble terremoto ascendía al viernes a 2,645 muertos y más de 12,600 heridos según cifras oficiales del gobierno venezolano, aunque la ONU estima que podría haber hasta 50,000 desaparecidos, una cifra muy superior a la reconocida por las autoridades.

Las dudas sobre las cifras reales de muertos y desaparecidos han crecido en los últimos días, con plataformas ciudadanas como «Encuéntralos» registrando más de 71,000 personas sin localizar.

El Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA es una iniciativa vinculada al Mundial 2026 —que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México— con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares para expandir el acceso a la educación y el fútbol en niños de más de 200 países. Hasta la fecha ha reunido 47 millones.

Shakira tiene un compromiso previo con el fondo: donará el 100% de las ganancias de «Dai Dai», su canción oficial del Mundial junto a Burna Boy, y un dólar por cada entrada vendida en su gira por Estados Unidos.

La respuesta internacional al desastre ha sido amplia: más de 33 países enviaron rescatistas y Estados Unidos elevó su ayuda a más de 300 millones de dólares, duplicando el compromiso inicial anunciado por la administración Trump.