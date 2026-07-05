Restablecen la electricidad en Facultad de Medicina de Santiago de Cuba tras cacerolazo de estudiantes extranjeros

Estudiantes extranjeros residentes en los dormitorios de la Facultad de Medicina de Santiago de Cuba protagonizaron este sábado un cacerolazo tras soportar más de 24 horas sin electricidad, y el suministro fue restablecido minutos después de iniciada la protesta.
El hecho fue reportado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien recibió videos y testimonios de vecinos de la zona. Según esos reportes, la corriente volvió a la facultad casi de inmediato, pero las viviendas de los alrededores continuaban sin servicio eléctrico.
Durante el cacerolazo también se escucharon consignas de "¡Abajo Batista!", una expresión con carga histórica deliberada que, según diversas personas consultadas por Mayeta, funciona como código para expresar descontento con el gobierno actual sin nombrarlo directamente.
Hasta el momento del reporte, el régimen no había emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el apagón ni sobre sus causas.
El episodio responde a un patrón documentado en Santiago de Cuba durante 2026, y es que ante los cacerolazos, las autoridades restablecen el servicio eléctrico brevemente para calmar las protestas, mientras despliegan fuerzas policiales y militares en los barrios afectados.
La crisis eléctrica en la ciudad oriental es una de las más graves en décadas. Desde el 16 de junio, la Empresa Eléctrica local reorganizó los cortes en nueve bloques, dejando a cada zona con apenas una o dos horas de luz al día.
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, acumula 17 averías en lo que va de año, y el déficit nacional de generación alcanzó un récord de 2,208 MW el 25 de junio, lo cual dejó sin electricidad al 70 % de la isla.
La noche del viernes, nuevos cacerolazos estallaron en Santiago en los repartos Municipal, Santa Úrsula y Hoyo de Chicharrones, apenas horas antes de la protesta en la facultad.
La participación de estudiantes extranjeros añade una dimensión políticamente sensible al conflicto. Desde marzo, alumnos extranjeros -entre ellos jamaicanos- denunciaron las condiciones en los dormitorios, con apagones constantes, escasez de alimentos y falta de agua.
Cuba comercializa la formación de médicos extranjeros como fuente de ingresos, lo que convierte cualquier protesta protagonizada por estos estudiantes en un problema de imagen para el régimen.
En junio, la organización Cubalex documentó al menos 38 arrestos vinculados a protestas por apagones en todo el país, incluyendo seis menores de edad.
Ese mismo mes, se registraron 107 protestas en Cuba, con La Habana a la cabeza, según datos recopilados por organizaciones de seguimiento.
El 18 de junio, la propia Empresa Eléctrica de Santiago admitió que no podía garantizar ni dos horas de servicio eléctrico diario, una confesión que desató una nueva oleada de protestas que llegó a pocas cuadras de la sede provincial del Partido Comunista.
Preguntas frecuentes sobre los cacerolazos y la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los estudiantes extranjeros realizaron un cacerolazo en la Facultad de Medicina de Santiago de Cuba?
Los estudiantes extranjeros realizaron un cacerolazo debido a más de 24 horas sin electricidad en los dormitorios de la Facultad de Medicina de Santiago de Cuba. Esta protesta se enmarca en una serie de manifestaciones en respuesta a la crisis energética que afecta al país, con apagones prolongados y condiciones de vida inadecuadas en los campus universitarios.
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¿Cuál fue la reacción del gobierno cubano ante el cacerolazo en la Facultad de Medicina?
El gobierno cubano restableció el suministro eléctrico minutos después de iniciada la protesta en la Facultad de Medicina, pero no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre el apagón ni sus causas. Esta respuesta rápida parece ser una táctica para calmar las manifestaciones, aunque las protestas continúan en otras partes de la ciudad y del país.
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¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba es una de las más graves en décadas. Desde el 16 de junio, se implementaron cortes de electricidad organizados en nueve bloques, dejando a cada zona con apenas una o dos horas de luz al día. La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, ha sufrido múltiples averías, contribuyendo al déficit de generación eléctrica que ha dejado sin electricidad al 70 % del país en su peor momento.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las protestas por los apagones?
El régimen cubano ha respondido a las protestas con represión y despliegue de fuerzas policiales y militares, incluyendo la militarización de ciertas áreas y el uso de las boinas negras, una unidad de fuerzas especiales. A pesar de esto, las manifestaciones continúan en diversas provincias del país, reflejando un descontento generalizado con la gestión gubernamental de la crisis energética.
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¿Qué impacto tienen las protestas de estudiantes extranjeros en Cuba?
Las protestas de estudiantes extranjeros tienen un impacto significativo, ya que representan un problema de imagen para el régimen cubano. Cuba comercializa la formación de médicos extranjeros como una fuente de ingresos, por lo que las manifestaciones de estos estudiantes resaltan las deficiencias del sistema y la mala gestión gubernamental, atrayendo la atención internacional sobre las condiciones de vida en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.