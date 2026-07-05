Restablecen la electricidad en Facultad de Medicina de Santiago de Cuba tras cacerolazo de estudiantes extranjeros

La corriente volvió a la facultad, pero viviendas de los alrededores seguían a oscuras

Estudiantes extranjeros residentes en los dormitorios de la Facultad de Medicina de Santiago de Cuba protagonizaron este sábado un cacerolazo tras soportar más de 24 horas sin electricidad, y el suministro fue restablecido minutos después de iniciada la protesta.

El hecho fue reportado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien recibió videos y testimonios de vecinos de la zona. Según esos reportes, la corriente volvió a la facultad casi de inmediato, pero las viviendas de los alrededores continuaban sin servicio eléctrico.

Durante el cacerolazo también se escucharon consignas de "¡Abajo Batista!", una expresión con carga histórica deliberada que, según diversas personas consultadas por Mayeta, funciona como código para expresar descontento con el gobierno actual sin nombrarlo directamente.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Hasta el momento del reporte, el régimen no había emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el apagón ni sobre sus causas.

El episodio responde a un patrón documentado en Santiago de Cuba durante 2026, y es que ante los cacerolazos, las autoridades restablecen el servicio eléctrico brevemente para calmar las protestas, mientras despliegan fuerzas policiales y militares en los barrios afectados.

La crisis eléctrica en la ciudad oriental es una de las más graves en décadas. Desde el 16 de junio, la Empresa Eléctrica local reorganizó los cortes en nueve bloques, dejando a cada zona con apenas una o dos horas de luz al día.

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, acumula 17 averías en lo que va de año, y el déficit nacional de generación alcanzó un récord de 2,208 MW el 25 de junio, lo cual dejó sin electricidad al 70 % de la isla.

La noche del viernes, nuevos cacerolazos estallaron en Santiago en los repartos Municipal, Santa Úrsula y Hoyo de Chicharrones, apenas horas antes de la protesta en la facultad.

La participación de estudiantes extranjeros añade una dimensión políticamente sensible al conflicto. Desde marzo, alumnos extranjeros -entre ellos jamaicanos- denunciaron las condiciones en los dormitorios, con apagones constantes, escasez de alimentos y falta de agua.

Cuba comercializa la formación de médicos extranjeros como fuente de ingresos, lo que convierte cualquier protesta protagonizada por estos estudiantes en un problema de imagen para el régimen.

En junio, la organización Cubalex documentó al menos 38 arrestos vinculados a protestas por apagones en todo el país, incluyendo seis menores de edad.

Ese mismo mes, se registraron 107 protestas en Cuba, con La Habana a la cabeza, según datos recopilados por organizaciones de seguimiento.

El 18 de junio, la propia Empresa Eléctrica de Santiago admitió que no podía garantizar ni dos horas de servicio eléctrico diario, una confesión que desató una nueva oleada de protestas que llegó a pocas cuadras de la sede provincial del Partido Comunista.