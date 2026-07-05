Escasez de combustible asfixia la pesca en Sancti Spíritus y reduce las capturas a la mitad

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La escasez de diésel ha reducido a la mitad las capturas de pescado en la provincia de Sancti Spíritus, lo que se traduce en que la empresa pesquera provincial registra apenas ocho toneladas cuando en esta época del año lo habitual es recibir entre 15 y 18 toneladas mensuales.

Así lo confirmó Yoandy Rodríguez Panizo, director técnico productivo de la empresa pesquera espirituana, quien reconoció que la falta de combustible obliga a racionar el diésel incluso dentro de las propias embarcaciones.

"No tenemos toda la disponibilidad de diésel para que las brigadas utilicen todo el combustible que llevan para pescar. Hoy estamos regulando el combustible en las embarcaciones también", declaró Rodríguez a la emisora Radio Sancti Spíritus.

De las 14 brigadas de pesca con que cuenta la empresa en La Pesca, solo cinco están operativas, dos trabajan en el río y tres en la presa Zaza, el mayor embalse de Cuba y eje de la actividad pesquera provincial.

Las brigadas del río funcionan en turnos de siete días, alternándose en parejas. En la presa Zaza, tres brigadas rotan en días alternos. "Un día pescan tres brigadas, otro día pescan tres brigadas", explicó el directivo.

A la crisis de combustible se suma un obstáculo ambiental. El aumento del nivel de la presa Zaza empuja a los peces hacia la maleza, lo que complica aún más las capturas y obliga a los pescadores a rastrear zonas distintas en busca de las especies.

Rodríguez señaló que la empresa busca estrategias para compensar las limitaciones. "Tratamos de hacer un esfuerzo mayor buscando donde se están manifestando las especies mayormente, para nosotros poder tomar decisiones y tomar estrategias con la captura", aseguró.

Esta situación no es nueva. Desde 2022, el sector acuícola de Sancti Spíritus arrastra déficits de captura por escasez de combustible, cuando registró un faltante de 1,694 toneladas y apenas cumplió 57 % de su plan anual.

En 2025, la presa Zaza solo alcanzó 72,2 % del plan previsto hasta abril de ese año, por lo cual dejó sin procesar más de 250 toneladas de las 914 planificadas.

La paradoja es que Sancti Spíritus es la provincia más importante de Cuba en pesca de agua dulce ya que aporta cerca del 30 % del total nacional y en 2024 superó las 3,000 toneladas. Sin embargo, el pescado apenas llega a la red minorista y cuando aparece se agota de inmediato.

El colapso energético que atraviesa Cuba agrava el panorama. El país opera con un elevado déficit eléctrico, apagones que sobrepasan las 24 horas en numerosas localidades y reservas de combustible que en mayo se estimaban en apenas 14 a 20 días para toda la isla.

En ese contexto, el pescado se ha convertido en un bien de lujo. En febrero, 10 libras costaban 3,000 pesos cubanos en el mercado no oficial, el 75 % por ciento de las pensiones mínimas en la isla.