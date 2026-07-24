Capturan un tiburón en Varadero: «Se confundió con la utopía»

Un tiburón de gran tamaño fue capturado este viernes en la playa norte de Varadero, frente a la calle 50, según una publicación en Facebook de Evelyn Francisco Corominas que rápidamente se llenó de comentarios y humor negro cubano.

La imagen muestra al animal tendido sobre la arena blanca y cuatro o cinco hombres de pie junto a él, aparentemente pescadores locales.

La autora del post resumió en la sección de los comentarios el destino del animal con una sola frase: «Así mismo, ni tigre ni toro, el pobre terminó fileteado».

La especie no quedó del todo clara entre los comentaristas.

El usuario Silvio Prado lo identificó como «bull shark», es decir, tiburón toro, mientras que Elian Lopez y varios otros se inclinaron por el tiburón tigre, al que describió como «el basurero del océano» y «uno de los grandes depredadores del océano, de los pocos capaces de romper el carapacho de una tortuga».

Pero el comentario que se robó la atención fue el de Hugo Suarez Lovio: «Ese tiburón se confundió con la utopía».

La frase no es inocente. El 20 de julio, Miguel Díaz-Canel respondió en una entrevista con RT a la pregunta de si Cuba puede salir de la crisis citando una metáfora popularizada por Eduardo Galeano: «La utopía está en el horizonte. Cuando caminamos dos pasos, la utopía retrocede dos pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar».

La declaración fue recibida en redes sociales como una admisión velada de que no existe salida concreta a la crisis, y se convirtió en blanco de burlas y sátira.

El comentario de Díaz-Canel sobre la utopía resonó de inmediato cuando apareció el tiburón en Varadero: el animal, como tantos cubanos, persiguió algo inalcanzable y terminó mal parado.

Evelyn Francisco Corominas añadió otra capa al chiste: «El mareo fue tan grande que prefirió un varillazo».

Otra internauta, Erlinda Arteaga Cárdenas, fue más directa en su identificación con el animal: «Pobre animalito. Me vi reflejada».

Juan Carlos Martin Muñoz cerró el círculo con ironía: «Sí, lo comieron todo. Los tiburones tienen miedo porque se los comen a ellos».

El incidente se produce en un verano marcado por una mayor presencia de tiburones en las costas cubanas.

Este mes, las autoridades suspendieron temporalmente el baño en playa Siboney, en Santiago de Cuba, tras el avistamiento de un ejemplar de unos dos metros, y la reabrieron el 16 de julio tras descartar el riesgo.

En mayo, se reportó la captura de un tiburón de más de 500 kg en Baracoa.