Publica editorial uruguaya el libro «Dúo Caricare: El martillo y la puntilla del humor cubano»

Vídeos relacionados:

La editorial Café con Mate, con sede en Montevideo, Uruguay, acaba de publicar el libro «Dúo Caricare: El martillo y la puntilla del humor cubano», una obra del poeta, narrador e investigador cubano Ronel González Sánchez que rinde homenaje a tres décadas de trayectoria del dúo humorístico holguinero más premiado de Cuba.

El volumen, de 150 páginas, ya está disponible en Amazon en formato de tapa blanda y en edición en español, lo que amplía su alcance hacia lectores de la diáspora cubana y el público hispanohablante en general.

El propio González Sánchez anunció la noticia en su perfil de Facebook con evidente entusiasmo: «Ahora sí se puso bueno Amazon. Acaba de publicarse, gracias a José Luis Laguarda y José Heredia, de Café con Mate, editorial de Montevideo, esta joya: Dúo Caricare: el martillo y la puntilla del humor cubano. Buena noticia para el emblemático dúo, para quien esto escribe y la memoria del humor en Cuba. Muy agradecido».

El Dúo Caricare está integrado por Mireya Abreu Pérez y Onelio Escalona Vargas, y fue fundado el 25 de noviembre de 1995 en Holguín bajo el nombre original de «Matagusano». Durante tres décadas, la agrupación ha construido un estilo propio basado en la sátira social inteligente, los monólogos, los sketches y las canciones humorísticas con música en vivo, convirtiéndose en referente del género en la isla.

La descripción del libro en Amazon los define como «una de las agrupaciones más importantes en la historia del humor cubano, reconocida por su talento, su originalidad y su capacidad para conectar con el público desde la inteligencia y la sátira», y destaca que su obra «ha dejado una huella profunda en la cultura nacional, convirtiéndose en un referente imprescindible del género».

El dúo acumula el mayor número de premios en la historia del Festival Nacional del Humor Aquelarre, el evento humorístico más importante de Cuba, organizado por el Centro Promotor del Humor y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. En 2023 obtuvieron el galardón Aquelarre en la categoría de Mejor Guion llevado a escena, y en 2025 el Centro Promotor del Humor los reconoció por sus 30 años de carrera artística. El dúo también ha representado a Cuba en México y Venezuela, y fue condecorado por el Instituto de Cooperación cubano-mexicano del Estado de Quintana Roo.

El autor de la obra, Ronel González Sánchez, nació en Cacocum, Holguín, en 1971, y ha publicado más de 50 libros de poesía, ensayo, narrativa y literatura infantil. En 2025 obtuvo el Premio Nicolás Guillén de Poesía con el cuaderno «Central Patria», lo que otorga peso académico y literario a este nuevo título dedicado al humor cubano.

La publicación llega en un momento especialmente significativo. Al compás de crisis estructural que cada día deteriora más el país, el humor cubano atraviesa una etapa de creciente presión institucional: la popular serie televisiva «Vivir del Cuento» fue cancelada en 2025 sin explicación oficial, y figuras como Ulises Toirac y Osvaldo Doimeadiós han denunciado marginación y censura por parte del Ministerio de Cultura. Muchos comediantes han emigrado o migrado a plataformas digitales ante el cierre de espacios en la televisión estatal.

En ese contexto, que una editorial uruguaya —descrita como «sitio de encuentro para escritores cubanos en La República Oriental del Uruguay»— asuma la tarea de documentar y preservar la memoria del humor cubano adquiere un valor simbólico que va más allá de lo literario.

El Dúo Caricare ha mantenido activa su peña mensual en la sede de la UNEAC en Holguín, y son miembros del Centro Promotor del Humor, la UNEAC y la Sociedad Cultural José Martí de esa ciudad. La descripción del libro concluye que González Sánchez «rinde homenaje a esa trayectoria excepcional y a la importancia histórica de un dúo que ha elevado el humor cubano a una escala superior».