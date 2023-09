Ulises Toirac denuncia censura del gobierno: "¿Cuándo me pusieron en la lista?"

Ulises Toirac Foto © Ulises Toirac / Facebook

El humorista cubano Ulises Toirac denunció la censura del Ministerio de Cultura, que está presionando a organizadores de espectáculos para que no lo contraten, con lo cual él no puede trabajar y por tanto no gana dinero.

Según relató el actor en su perfil de Facebook, en el último mes tenía previstas solo dos presentaciones, y en las dos el organismo les dijo a los responsables que debían cambiar el elenco.

"En una explícitamente (no quedaba más remedio, era el único que actuaba, además del organizador) y en la otra de manera ambigua (pero era la figura del espectáculo)", detalló.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Ulises le exigió respuestas al Ministerio y le recordó que necesita trabajar para vivir.

"A ver si nos entendemos: ¿quién me puso en 'la lista' y cuáles son sus razones? ¿Sabe que negarme trabajar me niega vivir? Porfa, 'interesado' al privado. Y voy a grabar esta vez. No va a ser como la vez que me negaron grabarlo ¿ok?", concluyó.

En la sección de comentarios, Ulises añadió -utilizando un lenguaje suave- que lo que le están haciendo no es honorable, ni de "revolucionario", ni de hombres.

El humorista recibió la solidaridad de decenas de cubanos, entre ellos compañeros de profesión que también sufrieron la censura del régimen.

"Así empezaron conmigo y nadie me creyó", recordó el actor Erdwin Fernández Collado.

"Son muy serios. No se les da la risa, solo la mueca. Pero si actúas en inglés, puede que te comprendan y hasta se rían. Te quiero", dijo el cineasta Juan Vilar.

"HDLGP", expresó la actriz Zelma Morales.