Ulises Toirac: «Cuba está en un laberinto que no tiene solución»

El humorista Ulises Toirac lanzó un diagnóstico demoledor sobre el futuro de Cuba durante su participación en el programa Familia Cubana TV, conducido por Alejandro Cuervo y grabado desde La Habana.

«Cuba está en un laberinto que no tiene solución, por lo menos no tiene solución en el plazo de mi vida. Ya yo tengo 62 años... y yo no le veo solución», afirmó.

Las declaraciones del creador de Chivichana se viralizaron en un clip de Facebook que acumuló más de 286,000 vistas en pocas horas, lo que refleja el impacto de sus palabras entre los cubanos dentro y fuera de la Isla.

Toirac argumentó que el peso simbólico de la revolución -el triunfo de 1959, Bahía de Cochinos, la Crisis de los Misiles- generó un paradigma tan poderoso que terminó convirtiéndose en una trampa. «Lo hemos interpretado de una manera en que se ha encerrado en sí misma y ha pasado de ser una cosa para convertirse en otra», expresó.

Uno de sus señalamientos más directos apuntó a la incapacidad del régimen actual para sostener el modelo que Fidel Castro mantuvo a fuerza de carisma personal.

«Se ha tratado de seguir en la era post-Fidel Castro como si existiera Fidel Castro», dijo, y añadió que el líder histórico podía conseguir recursos internacionales gracias a su influencia: «Él iba a los Emiratos y decía 'me hace falta 76,000 millones' y el sultán le decía 'vaya, coge'».

Esa capacidad, subrayó el actor, no existe en los gobernantes actuales.

El humorista también fue contundente al evaluar la llamada «revolución energética» impulsada por Fidel, cuyas consecuencias se sienten hoy con apagones de más de 24 horas seguidas en Cuba.

«La revolución energética resolvió un problema ese día, pero metió en candela el desarrollo del sistema electroenergético nacional para todos los tiempos posteriores», sentenció.

Ante quienes cifran sus esperanzas en un cambio político, planteó una pregunta incómoda: «La gente dice: 'la libertad, la libertad, la democracia'. Sí, sí, sí, todo eso está muy lindo, pero ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cuál es tu actitud respecto al futuro de Cuba?».

Y fue más lejos: «Tres cubanos son cuatro partidos políticos y los cuatro se odian entre sí. No le veo una solución».

Su conclusión fue que la sociedad cubana «no está preparada» ni tiene «la madurez» para asumir la responsabilidad de un nuevo sistema político.

Por primera vez, Ulises admitió abiertamente que podría abandonar Cuba si encontrara condiciones favorables. «Ahora mismo no sé decirte, si yo encuentro condiciones favorables para desarrollar un trabajo, para desarrollar una vida, incluso fuera de mi esfera artística, no sé, probablemente sí», comentó.

Describió la situación en la Isla como una «agonía»: dos horas de luz al día, falta de medicinas, escasez de alimentos y ausencia de profesionales médicos. «No estás viviendo, estás ni siquiera sobreviviendo porque no lo logras, estás agobiando todo el tiempo, estás en agonía», recalcó.

La entrevista también reveló la censura sistemática que enfrenta. El comediante explicó que no puede actuar en bares privados ni en instituciones culturales porque las autoridades presionan a los organizadores para que lo excluyan, con un mensaje que resumió así: «O lo quitas o lo quitas».

Ante esa realidad, sobrevive escribiendo y produciendo contenido audiovisual para redes sociales.

En marzo pasado atribuyó el colapso eléctrico cubano a 30 años de mala política de inversiones, rechazando que el embargo sea la causa principal, y en abril respondió a Díaz-Canel señalando que más de 1.25 millones de cubanos emigraron entre 2021 y 2024 porque «la gente no quiere vivir en Cuba».