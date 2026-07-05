El Papa felicita a EE.UU. en su aniversario: "Quienes llegaron buscando libertad ayudaron a forjar el carácter de la nación"

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El Papa León XIV envió una carta oficial a todos los estadounidenses con motivo del 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, en la que felicitó a su país natal y formuló un llamado explícito a proteger a los inmigrantes, en un mensaje cargado de implicaciones políticas frente a las medidas migratorias de la administración Trump.
El documento, fechado el 25 de junio de 2026 y publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el sábado 4 de julio, marca el primer mensaje de un Pontífice nacido en suelo estadounidense por el aniversario de la independencia de ese país.
«Extiendo mis más sinceras felicitaciones a todos los estadounidenses con ocasión del 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia», escribió el Papa al inicio de la misiva.
El Pontífice describió este semiquincentenario como una invitación no solo a celebrar «el notable camino de la nación», sino también a reflexionar sobre las responsabilidades que los ciudadanos tienen entre sí y con las generaciones futuras.
«La fe -lejos de oponerse a las responsabilidades de la ciudadanía- da un nuevo vigor a la búsqueda de la justicia, la paz y el bien común», escribió.
Entre los principios que León XIV destacó figuró la defensa de la vida humana, que extendió de manera directa a la cuestión migratoria: «Defender la vida humana incluye también acoger, proteger y ayudar a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribuciones han formado parte de la historia de este país desde sus mismos inicios».
El Papa fue más allá al señalar que desde siempre, los migrantes que han llegado buscando libertad y oportunidades «han ayudado a forjar el carácter de la nación», y que recibirlos «con compasión y generosidad no es solo un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad que pertenece a cada persona humana».
En la carta, León XIV también subrayó la libertad religiosa como uno de los pilares de la promesa estadounidense, protegiendo tanto la dignidad individual como la coexistencia pacífica de un pueblo diverso.
«Esta misma libertad ha permitido que la Iglesia Católica eche raíces y florezca en los Estados Unidos, en beneficio no solo de sus propios miembros, sino de toda la nación», sostuvo.
Por último, hizo un llamado a la unidad y la responsabilidad compartida para enfrentar los desafíos que la vida plantea hoy en día.
«Que este hito renueve el compromiso compartido con la promesa de libertad, justicia, oportunidades y democracia. Que los estadounidenses honren el valor y la visión de quienes los precedieron fortaleciendo sus comunidades, respetando sus diferencias y trabajando juntos hacia una unión más perfecta»., concluyó.
Un día antes, el 3 de julio, León XIV había recibido por videoconferencia desde el Vaticano la Liberty Medal 2026 del National Constitution Center de Filadelfia, en reconocimiento a su labor en favor de la libertad religiosa y la libertad de conciencia.
Al aceptar el galardón, el Pontífice afirmó: «Como hijo de esta gran nación, fundada por hombres y mujeres valientes que soñaban con la libertad y con una vida mejor para ellos y para sus hijos, me uno a ustedes para pedir la bendición de Dios sobre el futuro de Estados Unidos».
El mismo 4 de julio, en lugar de asistir a las celebraciones en Washington -a las que había sido invitado por el vicepresidente JD Vance-, el Papa viajó a la isla italiana de Lampedusa para homenajear a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central, donde celebró una misa, rezó en el cementerio de migrantes y bendijo una placa dedicada al papa Francisco en el Muelle Favaloro.
La elección de Lampedusa como destino el Día de la Independencia fue interpretada ampliamente como un gesto de distancia con la Casa Blanca, en el contexto de las tensiones entre el Vaticano y la administración Trump por las políticas migratorias que han deteriorado las relaciones diplomáticas entre ambas partes desde inicios del pontificado.
Según fuentes vaticanas citadas por el medio estadounidense The Free Press, es muy probable que León XIV nunca visite Estados Unidos mientras Trump permanezca en la Casa Blanca.
El Papa cerró su carta con un deseo que resume el tono del mensaje: «Que el espíritu de 1776 continúe inspirando esperanza y unidad a medida que los Estados Unidos de América avanzan hacia el futuro».
Preguntas frecuentes sobre el Papa León XIV y su mensaje por el 250° aniversario de EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Qué destacó el Papa León XIV en su mensaje por el 250° aniversario de la Independencia de EE.UU.?
El Papa León XIV destacó la defensa de la vida humana y la acogida de inmigrantes como principios fundamentales que han forjado el carácter de los Estados Unidos. Subrayó la importancia de la libertad religiosa y el compromiso de los ciudadanos con la justicia y el bien común.
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¿Por qué el Papa León XIV eligió viajar a Lampedusa el Día de la Independencia de EE.UU.?
El Papa León XIV viajó a Lampedusa para homenajear a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central, lo que fue interpretado como un gesto de distancia hacia la administración Trump, en el contexto de tensiones por las políticas migratorias de EE.UU.
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¿Cuál es la postura del Papa León XIV respecto a las políticas migratorias de EE.UU.?
El Papa León XIV ha sido crítico de las políticas migratorias de la administración Trump, abogando por la acogida y protección de los inmigrantes como parte de la defensa de la vida humana y la dignidad de cada persona.
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¿Cómo ha afectado la relación entre el Vaticano y la administración Trump las políticas sobre inmigración?
Las tensiones entre el Vaticano y la administración Trump han aumentado debido a las políticas migratorias de EE.UU., lo que ha llevado a un deterioro de las relaciones diplomáticas y a gestos de distanciamiento por parte del Papa León XIV.
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¿Por qué es significativo que el Papa León XIV sea estadounidense?
El Papa León XIV es el primer pontífice nacido en suelo estadounidense, lo que añade una dimensión personal y simbólica a sus mensajes dirigidos a los Estados Unidos, especialmente en un contexto de aniversario como el 250° de su independencia.
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