Emilio Biosca Agüero, hijo de exiliados cubanos, asume como obispo de la Diócesis de Venice

Emilio Biosca Agüero, hijo de dos exiliados cubanos originarios de Camagüey, fue ordenado obispo y tomó posesión canónica de la Diócesis de Venice, en una solemne ceremonia celebrada el sábado en la Iglesia Católica St. John XXIII de Fort Myers, Florida.

La liturgia, presidida por el Arzobispo Thomas Wenski de Miami, contó con el Cardenal Seán Patrick O'Malley y el obispo emérito Frank J. Dewane como co-ordenantes. Cientos de fieles fueron testigos de un momento profundamente emotivo.

El instante que más conmovió a los presentes fue cuando los padres del religioso, los camagüeyanos Emilio Biosca y María del Carmen Agüero, le impartieron la bendición a su hijo ya consagrado.

«La familia Biosca continúa escribiendo páginas memorables en nuestra historia eclesial», escribió un usuario en Facebook y destacó esa imagen como «el momento cumbre de la jornada en cuanto a emoción se refiere».

Una asistente a la ceremonia resumió el sentir general con estas palabras: «No había asistido nunca a una Misa para la ordenación de un obispo. Fue una hermosa, y absolutamente todos los detalles estuvieron perfectos».

Biosca Agüero, de 61 años, nació el 15 de diciembre de 1964 en Colorado Springs, Colorado, tercero de siete hijos, siendo sus dos hermanas mayores nacidas en Cuba. Ingresó a la Orden de los Franciscanos Capuchinos en 1987 y fue ordenado sacerdote en 1994.

Su trayectoria misionera lo llevó primero a Papúa Nueva Guinea durante más de una década, donde aprendió tok pisin melanesio, y luego a Cuba, donde ejerció su ministerio durante doce años: un año en La Habana, tres como párroco en Santa Clara y ocho en la parroquia La Purísima Concepción de Manzanillo, en la Diócesis de Bayamo-Manzanillo.

Desde 2019 era párroco del Santuario del Sagrado Corazón en Washington D.C., una parroquia de unas 5,000 familias que celebra misa en cinco idiomas: inglés, español, criollo haitiano, vietnamita y portugués.

Sobre esa comunidad, el nuevo obispo había reflexionado: «No importa de dónde vengan ni qué idioma hablen, sabemos que son hermanos y los recibimos en el nombre del Señor Jesucristo».

El Papa León XIV —Robert Francis Prevost, primer pontífice estadounidense y con raíces cubanas por línea materna— anunció el nombramiento el 13 de mayo de 2026, aceptando simultáneamente la renuncia del obispo Frank J. Dewane, de 76 años, quien había dirigido la diócesis desde 2006.

Biosca Agüero se convierte en el tercer obispo de la Diócesis de Venice desde su fundación en 1984 por el Papa Juan Pablo II, y en el segundo obispo franciscano capuchino activo en Estados Unidos.

La jornada tuvo, sin embargo, una sombra impuesta por el régimen cubano: el día anterior a la ordenación, las autoridades de la isla impidieron viajar al sacerdote Castor José Álvarez Devesa, párroco en Camagüey y voz crítica del gobierno, cuando intentaba salir desde el Aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba para asistir a la ceremonia.

El régimen le aplicó una prohibición de salida amparada en la nueva Ley de Migración (Ley 171), promulgada en mayo de 2026, que establece causales vagas como «seguridad nacional» e «interés público».

Álvarez Devesa ya había sido citado por la Seguridad del Estado en enero de 2026 junto al sacerdote Alberto Reyes, ambos señalados por sus posturas críticas.

La Diócesis de Venice abarca 10 condados del suroeste de Florida, con 61 parroquias, 195 sacerdotes y más de 242,000 fieles bautizados, entre ellos una significativa comunidad cubanoamericana que este sábado celebró la consagración de uno de los suyos.