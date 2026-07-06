«No sacrificaré la revolución»: el mensaje de El Cangrejo en su primera entrevista con un medio de EE.UU.

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Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 42 años, conocido como «El Cangrejo», concedió su primera entrevista a un medio estadounidense —USA Today— publicada este lunes, tras dos días de conversaciones en junio en La Habana, en las que se presentó como el hombre dispuesto a negociar directamente con Donald Trump el futuro de Cuba.

Desde la misma oficina que ocupó su abuelo Raúl Castro en el Centro de Convenciones de La Habana, el nieto del exmandatario trazó sus límites con claridad: «Nunca me ha interesado la política. Nunca ha sido una vocación mía. Pero si en algún momento la revolución me necesita, lo haré», subrayando que jamás sacrificaría los principios de la revolución de 1959 ni la soberanía nacional.

Al mismo tiempo, abrió la puerta a Washington sin ambigüedades: «Puedo negociar con cualquier persona designada por EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump».

Rodríguez Castro no ocupa cargo oficial en el gobierno cubano, pero es coronel del Ministerio del Interior y jefe de la seguridad personal de su abuelo.

Su influencia real va mucho más allá del papel: en reuniones con altos funcionarios del régimen, estos le deferían; cuando entra a un pasillo, la gente se pone en posición de atención.

Su irrupción pública se produce bajo presión extrema. La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones desde enero de 2026, con un bloqueo petrolero que redujo las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90%, generando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio y una proyección de contracción del PIB de -6,5% para este año.

En ese contexto, El Cangrejo ha acumulado contactos directos con Washington que ningún otro funcionario cubano puede exhibir: habló con el secretario de Estado Marco Rubio en enero, se reunió en abril con Jeremy Lewin —el enviado de facto de Rubio para Cuba— y estuvo presente cuando el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana en mayo.

Significativamente, no ha sido sancionado por Washington, algo que analistas interpretan como una señal deliberada de que la administración Trump lo considera un posible interlocutor.

A mediados de abril envió una carta secreta a Trump con propuestas de cooperación económica y solicitud de levantamiento de sanciones, pero fue interceptada por un agente de Aduanas en el aeropuerto de Miami; su portador, el empresario Roberto Carlos Chamizo, fue devuelto a La Habana. Rodríguez Castro negó que la misiva estuviera destinada al presidente estadounidense.

El perfil del nieto de Raúl Castro contrasta con el discurso revolucionario que defiende: viste Hugo Boss y Dolce & Gabbana, usa zapatillas Hermès y viaja en jets privados mientras Cuba se hunde en la escasez.

Según una investigación conjunta de medios latinoamericanos, realizó al menos 23 viajes privados en jet a Panamá entre 2024 y finales de 2025 para hacer compras de lujo.

«Me duele que mucha gente no pueda vivir como yo. Me pesa cómo lucha la gente. Y trabajo cada día para cambiar esa situación», afirmó.

Sobre los más de 1,200 presos políticos que contabiliza la organización Prisoners Defenders, dijo que Cuba estaría dispuesta, bajo condiciones adecuadas, a liberar a «personas consideradas presas políticas», aunque añadió: «La verdad no es absoluta».

Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, resumió la paradoja: «Esta administración ha ayudado a crear a Raulito. Ha logrado consenso entre las distintas facciones del Estado cubano a favor de una apertura de mercado. Pero eso no es suficiente para quienes rodean a Rubio, que quieren ver un cambio político, no solo económico».

Rubio fue tajante ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara en junio: «Realmente no creo que este sistema sea capaz de reformarse, a menos que nuevas personas tomen el control o una nueva mentalidad se imponga».