Régimen anuncia reparación integral de terminal ferroviaria en Santiago de Cuba tras años de deterioro

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El régimen cubano anunció la reparación integral de la estación ferroviaria Senén Casas Regueiro de Santiago de Cuba, con una inversión superior a los 84 millones de pesos, según informó la Unión de Ferrocarriles de Cuba a través de sus canales oficiales.

El financiamiento fue aprobado en abril de este año por el Fondo de Desarrollo del Transporte Público, dependiente del Ministerio de Transporte, y la obra quedará a cargo de la Empresa de Ferrocarriles de Oriente junto a la Empresa de Construcción y Montaje Especializado y la Cooperativa de Créditos y Servicios Roberto Macías Gallego.

La terminal, inaugurada en 1997 bajo el diseño de los arquitectos María Quintana y José Antonio Choy, es considerada única en el país por su cubierta inclinada de chapas metálicas sustentada en un sistema de estéreo celosía.

Desde 2015, el edificio también alberga la terminal de ómnibus nacionales, lo que la convierte en el principal nodo de transporte de la provincia oriental.

El deterioro acumulado responde a dos factores: la falta crónica de mantenimiento que afecta toda la infraestructura ferroviaria cubana y los daños provocados por el huracán Melissa, que tocó tierra en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025 como categoría 3, con vientos superiores a 200 km/h.

Los trabajos previstos para la estación abarcan el edificio principal y sus áreas exteriores: reparación de bajantes pluviales y canales, pintura general, renovación parcial del sistema eléctrico y del recubrimiento de paredes, reparación del drenaje pluvial y del sistema de abastecimiento de agua, y restauración de áreas verdes y elementos decorativos.

El anuncio llega en medio de una crisis estructural del transporte ferroviario cubano que el propio ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció en marzo de 2025 al admitir condiciones técnicas deficientes en la red.

En junio de este año, los trenes nacionales hacia Santiago de Cuba operaban con una frecuencia de apenas una ida y vuelta cada dos semanas, y el gobierno cubano reconoció que el transporte público solo cumple el 42% de las metas planificadas.

La intervención en la estación santiaguera se suma a obras similares en curso o ya concluidas en las estaciones de 19 de noviembre, Cruces, Morón, Jaruco y la Central de Ferrocarriles, aunque proyectos anteriores de este tipo registraron sobrecostos y demoras significativas: la reparación de la estación de Morón escaló de 3.4 a más de 100 millones de pesos.

La magnitud de la inversión anunciada contrasta con la escala de los problemas acumulados: de los 558 ómnibus del parque interprovincial cubano, solo 219 operaban a finales de 2025, según datos oficiales.