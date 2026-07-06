El FBI busca a cubano por robo millonario de una joyería en Cape Coral, Florida

Vídeos relacionados:

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluyó en su lista de los más buscados al ciudadano cubano Alberto Pérez Elías, por su presunta participación en el asalto a la joyería Tio Jewelers, en Cape Coral, Florida, de donde él y otros tres hombres robaron joyas valoradas en más de un millón de dólares.

Según la ficha oficial del FBI, el 6 de enero de 2026, Pérez Elías y otros tres individuos entraron a un local comercial vacío contiguo a la joyería, derribaron la pared que separa los dos recintos y redujeron al gerente del negocio a punta de pistola.

Los sospechosos forzaron una caja fuerte y se apoderaron de miles de joyas con un valor superior al millón de dólares, antes de huir hacia Miami, donde tres de ellos fueron arrestados luego de una investigación.

Ficha oficial de búsqueda de Alberto Pérez Elías. FBI

El 24 de junio pasado, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, con sede en Fort Myers, emitió una orden de arresto federal contra Pérez Elías, luego de ser acusado de conspiración para interferir con el comercio mediante robo, interferencia con el comercio mediante robo y portación y uso de un arma de fuego durante un delito violento.

Los mismos cargos enfrentan Ivel Sánchez Rivera (de 52 años y residente en Hialeah), Osmani Barrios Carrera (37, Hialeah) y Yunior López Delgado (42, Miami), detenidos por las autoridades, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado en el que anunció la acusación formal contra los cuatro implicados en el caso. Pérez Elías, de 57 años y residente en Miami, es el único acusado que permanece prófugo.

De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal, además de una sentencia consecutiva de siete años por empuñar un arma de fuego durante el robo.

El FBI describe a Pérez Elías como un hombre calvo, de ojos marrones, 1.68 metros de estatura y unos 68 kilogramos de peso, nacido en Cuba y con vínculos en Hialeah y Miami. La fotografía disponible en la ficha data de 2018 y se señala que el acusado es conocido también como Alberto Pérez Elías y Alberto Pérez.

La agencia advirtió que debe ser considerado armado y peligroso.

El caso está a cargo de la oficina del FBI en Tampa y fue clasificado en la sección «crímenes violentos adicionales» de la lista de más buscados de la agencia. Quienes tengan información sobre el paradero de Pérez Elías pueden reportarla de forma anónima en tips.fbi.gov o llamando al 1-800-CALL-FBI.

Otros cubanos residentes en el sur de Florida también figuran en las listas del FBI por delitos de este tipo. En 2018, la agencia ofreció recompensa por Pedro Santamaría, un cubano de Miami acusado de robar un camión con millones de dólares en lingotes de oro, con cargos similares de conspiración y uso de arma de fuego en un crimen violento.

Esta semana, el FBI de Tampa también difundió una alerta de búsqueda de otro cubano por delitos contra una menor de edad en Florida.