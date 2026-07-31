Destapan fraude de 19 millones de dólares al programa de food stamps en Florida

Anuncio de bonos de SNAP en supermercado en EE.UU. (Imagen de referencia)

Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó cargos contra cuatro hombres acusados de operar durante casi siete años un esquema de fraude que desvió más de 19 millones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como Food Stamps o cupones de alimentos, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los procesados son Rajaie Ahmad Ali, de 63 años y residente de Miramar, quien además está sujeto a una orden final de deportación; Sami Jamhour, de 43 años, residente de Hollywood; Cristian Giovanni Amaro, de 27 años, residente de Miami; y Adel Amro, de 23 años, residente de Fort Myers.

De acuerdo con la acusación, la presunta trama operó entre julio de 2019 y mayo de 2026 a través de varios comercios autorizados para aceptar pagos del programa SNAP en los condados de Miami-Dade y Broward.

Cómo operaba el fraude

Los documentos judiciales señalan que Ali era propietario de Brown Sugar, Jamhour de Kwik Stop y Amaro de Quickie Mini Market.

La investigación sostiene que Ali y Amaro cedieron ilegalmente las terminales electrónicas asignadas a sus negocios para que fueran utilizadas en el establecimiento de Jamhour, una práctica expresamente prohibida por las normas del programa federal.

Mientras tanto, Amro presuntamente se encargaba de reclutar beneficiarios dispuestos a intercambiar sus ayudas alimentarias por dinero en efectivo.

Según la acusación, el esquema consistía en procesar cargos inflados en las tarjetas EBT de los beneficiarios. Posteriormente, estos recibían aproximadamente la mitad del monto en efectivo, mientras que los comerciantes se quedaban con el resto del dinero como ganancia ilícita.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que el fraude afectó tanto a los contribuyentes como a las familias que dependen del programa.

"Los cupones de alimentos existen para ayudar a las familias a tener comida en la mesa, no para enriquecer a los delincuentes. El fraude a los beneficios públicos perjudica doblemente: primero a los contribuyentes que financian estos programas y, de nuevo, a las familias que dependen de ellos", declaró.

Por su parte, el agente especial del FBI en Miami, Brett Skiles, aseguró que la investigación demuestra el compromiso de las autoridades con la protección de los recursos públicos.

"Durante casi siete años, estos estafadores presuntamente se aprovecharon de SNAP para obtener ganancias ilícitas, robando millones de dólares a los estadounidenses sin remordimiento alguno por el daño causado a las comunidades del sur de Florida", sostuvo.

Hasta 65 años de prisión

Los cuatro acusados enfrentan múltiples cargos federales, entre ellos conspiración para traficar beneficios del programa SNAP, lavado de dinero y estructuración de transacciones financieras, aunque la combinación de delitos varía según el papel atribuido a cada uno.

Si son declarados culpables, las penas máximas contempladas por la ley ascienden a:

Rajaie Ahmad Ali: hasta 65 años de prisión.

Cristian Giovanni Amaro: hasta 55 años.

Sami Jamhour: hasta 50 años.

Adel Amro: hasta 30 años.

La investigación fue desarrollada por el FBI en Miami y la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura (USDA-OIG), con apoyo del Departamento de Policía de Miami y de la Oficina del Sheriff de West Palm Beach.

Un fraude de gran escala

Las autoridades consideran que este caso figura entre los mayores esquemas de fraude al programa SNAP detectados recientemente en el sur de Florida, una región donde este tipo de delitos ha sido recurrente.

En abril de este año, una mujer fue arrestada en el condado de Broward acusada de robar más de 120,000 dólares en beneficios SNAP pertenecientes a cerca de 200 personas. Un mes después, la Policía de Orlando desarticuló una red dedicada al uso de tarjetas EBT clonadas para sustraer fondos del programa.

El inspector general del USDA-OIG, John Walk, resumió la magnitud del caso con una contundente declaración: "Este plan, que duró años, resultó en el robo de más de 19 millones de dólares de los contribuyentes. ¡Es indignante!".