Cubano entre los más buscados por el FBI en Florida por delitos graves contra una menor

Alejandro T. Pena Lam se encuentra prófugo desde 2024, cuando se le vio por última vez en Kendall

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene activa la búsqueda de Alejandro T. Pena Lam, un joven cubano con vínculos en Miami, quien figura en la lista de más buscados bajo la categoría de «crímenes contra menores», por violar las condiciones de su libertad provisional en Florida luego de haber sido acusado de presuntos delitos sexuales contra una niña de 13 años.

La oficina del FBI en Tampa difundió la ficha oficial de búsqueda de Pena Lam, de 25 años, con una fotografía de 2023, su descripción física y datos de identificación, y solicitó ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero.

Pena Lam lleva más de dos años prófugo tras quitarse sin autorización el monitor electrónico de tobillo que debía llevar mientras estuviera bajo supervición judicial. El aviso de la agencia federal señala que tiene vínculos con Miami y fue visto por última vez en el distrito de Kendall, en el condado de Miami-Dade.

Según el FBI, el cubano fue imputado formalmente en agosto de 2023 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Medio de Florida, División de Orlando, por presuntamente haber inducido en línea a una menor de 13 años a producir y enviarle imágenes de contenido sexual explícito en febrero de ese mismo año.

Ficha oficial de búsqueda de Alejandro T. Pena Lam. FBI

Tras la acusación, quedó en libertad bajo la supervisión de los Servicios de Libertad Provisional.

El 17 de abril de 2024, antes del juicio, Pena Lam se retiró el monitor de tobillo sin autorización y desapareció. Al día siguiente, el tribunal federal para el Distrito Medio de Florida, en Orlando, emitió una orden de arresto federal en su contra por violación de las condiciones de su libertad provisional.

Desde entonces permanece prófugo. El FBI lo clasifica como «riesgo de fuga» y advierte al público que no intente acercársele.

La cuenta de FBI Most Wanted en Facebook difundió el aviso este miércoles, con un llamado directo a la ciudadanía: «Pedimos al público información que nos ayude a encontrar a Alejandro T. Pena Lam».

La oficina del FBI a cargo del caso es la de Tampa, Florida. Cualquier persona con información puede reportarla de forma anónima en tips.fbi.gov o llamando al 1-800-CALL-FBI.

Pena Lam nació el 11 de octubre de 2000 en Cuba y habla inglés y español. Las autoridades lo describen como un hombre hispano de cabello y ojos castaños, con estatura de entre 1.60 y 1.67 metros y peso aproximado de 61 kilogramos. También es conocido bajo los nombres Alejandro Lam-Pena, Alejandro Lam y Alejandro Pena.

El caso de Pena Lam se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la explotación de menores en línea. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados registró 1.4 millones de reportes de inducción en línea en 2025, un 158 % más que el año anterior.

No es la primera vez que cubanos residentes en el sur de Florida aparecen en las listas de más buscados por la agencia federal. En 2023, volvió a trascender públicamente el caso de tres hermanos cubanos que figuran entre los 20 criminales más buscados por el FBI en Miami, acusados de un fraude al Medicare por 119 millones de dólares en el área de Miami-Dade.

EE.UU. busca a Carlos, José y Luis Benítez por su participación en un plan multimillonario para estafar al programa de cobertura médica federal. Los tres permanecen prófugos de la justicia desde 2008.

En junio de este año, una mujer originaria de Jamaica residente en el sur de Florida fue incluida en la lista de estafadores más buscados por el FBI, por un fraude de 34 millones de dólares con fondos de la pandemia.