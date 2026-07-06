¡Sorpresa Mundial! Haaland tumba a Brasil (2-1) y Noruega está en cuartos

Vídeos relacionados:

Erling Haaland firmó un doblete en los minutos 79 y 90 para que Noruega eliminara a Brasil por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026 disputado este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en uno de los resultados más sorprendentes del torneo.

El partido arrancó con una oportunidad de oro para la Canarinha: en el minuto 14, Bruno Guimarães falló un penalti que el portero noruego Nyland detuvo al adivinar la dirección del disparo. Sin embargo, el propio Guimarães terminó abriendo el marcador para Brasil en esa misma fase del encuentro, dejando a la Canarinha con ventaja al descanso.

Noruega dominó la posesión durante todo el partido con un 67% frente al 33% de Brasil, aunque los sudamericanos generaron más tiros en total: 11 contra nueve. La diferencia estuvo en la efectividad: los escandinavos colocaron cinco disparos entre los tres palos por solo tres de Brasil.

En el segundo tiempo, ambos técnicos movieron el banquillo. Carlo Ancelotti introdujo a Endrick en el minuto 58 y a Neymar en el 67, mientras que Stale Solbakken apostó por Oscar Bobb y Schjelderup desde el inicio de la segunda mitad. Ninguno de los cambios alteró el marcador hasta que Haaland tomó el control.

El delantero del Manchester City empató en el 79, justo cuando Brasil retiraba a Guimarães del campo, y sentenció en el 90 con un segundo tanto que dejó sin respuesta a la defensa brasileña. Neymar, que había entrado para intentar cambiar el rumbo del partido, se fue con tarjeta amarilla en los instantes finales.

Con este doblete, Haaland acumula siete goles en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los máximos artilleros del torneo. Ya había marcado el gol decisivo ante Costa de Marfil en dieciseisavos, el 30 de junio en Dallas.

Brasil, que llegaba al partido como una de las favoritas al título tras liderar el Grupo C con siete puntos y remontar a Japón en la ronda anterior, queda eliminada del torneo. La Canarinha había avanzado a octavos con goles de Casemiro y Martinelli ante Japón el 29 de junio.

Noruega, en cambio, escribe una página histórica en el fútbol escandinavo al alcanzar los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde Francia 1998, hace 28 años.