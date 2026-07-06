¡Sorpresa Mundial! Haaland tumba a Brasil (2-1) y Noruega está en cuartos

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Erling Haaland firmó un doblete en los minutos 79 y 90 para que Noruega eliminara a Brasil por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026 disputado este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en uno de los resultados más sorprendentes del torneo.
El partido arrancó con una oportunidad de oro para la Canarinha: en el minuto 14, Bruno Guimarães falló un penalti que el portero noruego Nyland detuvo al adivinar la dirección del disparo. Sin embargo, el propio Guimarães terminó abriendo el marcador para Brasil en esa misma fase del encuentro, dejando a la Canarinha con ventaja al descanso.
Noruega dominó la posesión durante todo el partido con un 67% frente al 33% de Brasil, aunque los sudamericanos generaron más tiros en total: 11 contra nueve. La diferencia estuvo en la efectividad: los escandinavos colocaron cinco disparos entre los tres palos por solo tres de Brasil.
En el segundo tiempo, ambos técnicos movieron el banquillo. Carlo Ancelotti introdujo a Endrick en el minuto 58 y a Neymar en el 67, mientras que Stale Solbakken apostó por Oscar Bobb y Schjelderup desde el inicio de la segunda mitad. Ninguno de los cambios alteró el marcador hasta que Haaland tomó el control.
El delantero del Manchester City empató en el 79, justo cuando Brasil retiraba a Guimarães del campo, y sentenció en el 90 con un segundo tanto que dejó sin respuesta a la defensa brasileña. Neymar, que había entrado para intentar cambiar el rumbo del partido, se fue con tarjeta amarilla en los instantes finales.
Con este doblete, Haaland acumula siete goles en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los máximos artilleros del torneo. Ya había marcado el gol decisivo ante Costa de Marfil en dieciseisavos, el 30 de junio en Dallas.
Brasil, que llegaba al partido como una de las favoritas al título tras liderar el Grupo C con siete puntos y remontar a Japón en la ronda anterior, queda eliminada del torneo. La Canarinha había avanzado a octavos con goles de Casemiro y Martinelli ante Japón el 29 de junio.
Noruega, en cambio, escribe una página histórica en el fútbol escandinavo al alcanzar los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde Francia 1998, hace 28 años.
Preguntas Frecuentes sobre el Impacto de la Victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Noruega vencer a Brasil en el Mundial 2026?
Erling Haaland fue clave para la victoria de Noruega al marcar dos goles en los minutos 79 y 90, sellando la eliminación de Brasil con un resultado de 2-1 en los octavos de final. Noruega dominó la posesión del balón, lo que fue crucial para su triunfo en un partido que sorprendió a muchos.
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¿Qué papel jugó Erling Haaland en la victoria de Noruega?
Haaland fue el protagonista indiscutible del partido, anotando los dos goles que eliminaron a Brasil del Mundial 2026. Con estos tantos, Haaland suma siete goles en el torneo, consolidándose como uno de los máximos goleadores del Mundial.
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¿Cuál fue la actuación de Brasil en el partido contra Noruega?
Brasil comenzó el partido con una oportunidad perdida al fallar un penalti pero logró abrir el marcador con un gol de Bruno Guimarães. Sin embargo, no pudo mantener la ventaja y fue superada por la eficacia de Noruega en los minutos finales, quedando eliminada del torneo.
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¿Qué significa para Noruega avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026?
Es un hito histórico para Noruega, ya que alcanza los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde Francia 1998. Este logro destaca la evolución del fútbol escandinavo, impulsado por la destacada actuación de jugadores como Erling Haaland y Martin Ødegaard.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.