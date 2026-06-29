Brasil remonta ante Japón y avanza a octavos del Mundial de 2026

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Brasil venció este lunes 2-1 a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputados en el NRG Stadium de Houston, y avanza a la siguiente ronda del torneo. Japón, que llegó a sorprender con el primer gol, queda eliminado de la competencia.

El partido arrancó con una sorpresa japonesa. En el minuto 29, Kaishū Sano aprovechó un error de Danilo en medio campo, avanzó con el balón y disparó desde fuera del área para poner el 0-1 en el marcador. Brasil llegó al descanso en desventaja pese a dominar ampliamente la posesión y las ocasiones de peligro.

Al inicio del segundo tiempo, el técnico Carlo Ancelotti movió el banquillo: Lucas Paquetá cedió su lugar a Endrick en el minuto 46. La respuesta brasileña no tardó: en el minuto 56, Casemiro conectó un cabezazo para empatar el partido 1-1 y devolver la calma a la Canarinha.

Brasil siguió presionando y logró el gol de la remontada para cerrar el encuentro con marcador final de 2-1. El autor del tanto definitivo no quedó registrado de forma explícita en los sucesos oficiales del partido.

Las estadísticas reflejaron el dominio brasileño a lo largo de los noventa minutos: 69% de posesión frente al 31% de Japón, 18 tiros (seis a puerta) contra apenas cinco de los asiáticos (dos a puerta), y solo cuatro faltas cometidas frente a las 11 de los nipones.

En cuanto a las tarjetas, el partido tuvo cinco amarillas en total. Sano vio la primera en el minuto 12, antes incluso de anotar su gol; Casemiro recibió la suya en el 14; Kamada en el 45; Danilo en el 48; y Suzuki en el 84.

Brasil llegó a este cruce como líder del Grupo C con siete puntos, tras empatar 1-1 con Marruecos y golear 3-0 a Haití y a Escocia. Japón, por su parte, clasificó como segundo del Grupo F con cinco puntos, después de empatar 1-1 con Suecia en su último partido de grupos.

Este fue el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

En octavos de final, Brasil se medirá al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, programado para el 5 de julio en Nueva York.