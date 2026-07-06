Trump reconoce que pidió revisar la roja a Balogun ante la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la tarjeta roja que le impedía jugar a Folarin Balogun en los octavos de final del Mundial 2026 contra Bélgica.

Trump hizo el reconocimiento durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde defendió su intervención ante la prensa con argumentos futbolísticos y cuestionó la actuación arbitral.

«Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA», afirmó el mandatario.

Trump sostuvo que la expulsión del delantero del AS Mónaco no fue una falta: «Eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí. No puedes poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas corriendo. No, estos eran dos grandes atletas que se enredaron».

El presidente también cuestionó al árbitro brasileño Raphael Claus, quien mostró la tarjeta roja en el minuto 64 del partido ante Bosnia y Herzegovina tras revisar con el VAR un pisotón de Balogun sobre el defensor bosnio Tarik Muharemović: «Este árbitro es un poco sospechoso, si revisas su pasado. No quiero decir eso porque no me gusta crear controversia, pero muy sospechoso».

Trump criticó además que la revisión del VAR se realizara en cámara lenta, algo que dijo desconocer que estuviera prohibido: «Dicen que no las muestran en cámara lenta, y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca había oído hablar de eso antes, de que no está permitido revisarlas en cámara lenta, pero es muy diferente».

El mandatario reconoció incluso que al principio no sabía qué significaba una tarjeta roja ni que implicaba perderse el siguiente partido.

Al referirse a Infantino, Trump lo elogió sin nombrarlo directamente: «Hablé con un hombre muy respetado, y por cierto, cuyo nivel de respeto ha subido diez veces. Yo soy quien logró que lo hicieran. No fue Biden. Biden estaba dormido».

Según fuentes citadas por CNN, la llamada entre Trump e Infantino se habría producido el 3 de julio, dos días antes de que el Comité Disciplinario de la FIFA anunciara la suspensión de la sanción amparándose en el artículo 27 de su Código Disciplinario.

El domingo, Trump ya había publicado en su red social Truth Social: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!».

La decisión permitió a Balogun —máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con cuatro tantos— disputar este lunes el partido de octavos ante Bélgica en el Lumen Field de Seattle.

La revocación de la tarjeta roja, inédita en la Copa del Mundo 2026, desató una tormenta internacional. Bélgica expresó su asombro y presentó una apelación ante la FIFA este lunes, aunque el organismo la declaró inadmisible.

La UEFA fue más contundente y emitió un comunicado calificando la decisión de «incomprensible e injustificable», advirtiendo que «se ha cruzado una línea roja» que compromete el trato igualitario a todos los equipos del torneo.