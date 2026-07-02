Con diez hombres, Estados Unidos elimina a Bosnia y se mete en octavos de final

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Estados Unidos venció este miércoles a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputados en el Levi's Stadium de San Francisco ante una multitud que presenció un partido dramático marcado por la expulsión del goleador local.
Folarin Balogun abrió el marcador en el minuto 45, justo al filo del descanso, para darle ventaja a la selección anfitriona.
El guion del partido cambió radicalmente en el minuto 64 cuando Balogun, tras revisión del VAR por una falta sobre el jugador bosnio Muharemovic, recibió la tarjeta roja y dejó a Estados Unidos con diez hombres durante más de 25 minutos.
Lejos de ceder, el combinado estadounidense resistió la presión bosnia y encontró el gol definitivo en el minuto 82 gracias a Malik Tillman, mediocampista de 24 años del PSV Eindhoven, que sentenció el encuentro con un tanto de gran valor.
Las estadísticas reflejaron un duelo muy igualado: posesión casi idéntica (49% para Estados Unidos frente al 51% de Bosnia), igual número de tiros (ocho cada equipo) y Bosnia con un disparo más a puerta (tres contra dos).
La diferencia la marcó la contundencia en la definición: Estados Unidos convirtió sus dos ocasiones más claras, mientras Bosnia no logró aprovechar su ligera superioridad en el juego.
Bosnio cometió 12 faltas por siete de los estadounidenses, y en el minuto 80 acumuló dos tarjetas amarillas simultáneas para Barbarez y Radeljic.
Bosnio también realizó una triple sustitución en el minuto 51, con las salidas de Gigovic, Sunjic y el veterano Edin Dzeko, sin que los cambios alteraran el rumbo del marcador.
Con esta victoria, Estados Unidos avanza a los octavos de final del Mundial 2026, donde el 6 de julio en Seattle enfrentará al ganador del cruce entre Bélgica y Senegal.
Bosnio y Herzegovina, que había llegado a esta fase como mejor tercero del Grupo B con cuatro puntos —en la primera superación de la fase de grupos de su historia como nación independiente—, queda eliminada del torneo.
Balogun cierra su participación en el Mundial con cuatro goles, incluyendo el hat-trick ante Paraguay el 13 de junio, pero no podrá estar en octavos por sanción tras su expulsión.
Preguntas frecuentes sobre el avance de Estados Unidos en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Estados Unidos avanzar a los octavos de final del Mundial 2026?
Estados Unidos avanzó a los octavos de final tras vencer a Bosnia y Herzegovina 2-0 en los dieciseisavos de final. A pesar de jugar con diez hombres tras la expulsión de Folarin Balogun, el equipo resistió la presión y aseguró la victoria con goles de Balogun y Malik Tillman.
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¿Qué impacto tuvo la expulsión de Folarin Balogun en el partido contra Bosnia?
La expulsión de Folarin Balogun en el minuto 64, tras una falta revisada por el VAR, dejó a Estados Unidos con diez jugadores durante más de 25 minutos. Sin embargo, el equipo estadounidense mostró resiliencia y logró mantener su ventaja, asegurando su avance a los octavos de final.
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¿Cuáles fueron las claves del triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia?
Las claves del triunfo de Estados Unidos incluyeron una defensa sólida y la efectividad en la definición de sus oportunidades. A pesar de jugar con un hombre menos, el equipo estadounidense convirtió sus dos ocasiones más claras, mientras Bosnia no pudo capitalizar su ligera ventaja en el juego.
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¿Quién será el próximo rival de Estados Unidos en el Mundial 2026?
Estados Unidos enfrentará al ganador del cruce entre Bélgica y Senegal en los octavos de final, que se disputará el 6 de julio en Seattle.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.