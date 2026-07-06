Bélgica «asombrada» por la roja retirada a Balogun tras llamada de Trump: «Se estudian todas las opciones»

Vídeos relacionados:

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) reaccionó este domingo con estupor ante la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de suspender la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien podrá disputar el lunes los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica pese a haber sido expulsado en el partido anterior, según informó el diario Marca.

En un comunicado oficial, la federación belga anunció que está evaluando sus alternativas para proteger los principios del juego limpio: «Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles».

El origen de la polémica se remonta al 1 de julio, cuando Balogun recibió tarjeta roja directa en el minuto 64 del duelo de dieciseisavos ante Bosnia-Herzegovina, tras pisar el tobillo del defensor Tarik Muharemovic en una acción revisada por el VAR y catalogada como «juego brusco grave».

A pesar de jugar con diez hombres durante más de 25 minutos, Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y avanzó a octavos, donde se medirá precisamente a los belgas en el Lumen Field de Seattle.

La RBFA rebatió la interpretación normativa de la FIFA con argumentos precisos: «El artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una expulsión implica automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante este Mundial».

La federación belga añadió que la resolución «contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026», concretamente el artículo 10.5, que fija la suspensión automática para cualquier jugador expulsado por tarjeta roja directa.

El elemento más controvertido del caso es la presunta intervención del presidente de Estados Unidos. Según una fuente familiarizada con el asunto citada por CNN en Español, Donald Trump llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, días antes del anuncio para solicitar una revisión de la sanción.

Tras conocerse la resolución, Trump publicó en Truth Social: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia! Presidente DONALD J. TRUMP».

Balogun, de 25 años y delantero del AS Mónaco, es el máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con cuatro tantos en cuatro partidos, incluyendo un hat-trick histórico en el debut ante Paraguay, el primero de un estadounidense en un Mundial desde Bert Patenaude en 1930.

La FIFA fundamentó su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite al Comité Disciplinario suspender total o parcialmente una sanción. La medida deja la pena en período de prueba de un año: si Balogun incurre en otra infracción de naturaleza similar, la suspensión se aplicará de forma automática.

El seleccionador belga, Rudi Garcia, no ocultó su ironía al valorar la situación: «Es el Día de los Inocentes».

Garcia también defendió la postura de su federación más allá del interés deportivo inmediato: «La federación belga no se defiende a sí misma, no defiende a la selección nacional, defiende al fútbol en general. Defiende su integridad. Defiende su ética».

El partido entre Estados Unidos y Bélgica, que venció a Senegal 3-2 en la prórroga en los dieciseisavos, se disputará el lunes en el Lumen Field de Seattle, con Balogun disponible para el combinado estadounidense pendiente de que la RBFA agote o descarte las vías de recurso que analiza.