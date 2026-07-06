«Creo en estos dos hombres»: el medallón de oro con Fidel y Raúl que muestra El Cangrejo

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Vestido con jeans azul claro, camiseta negra Hugo Boss y zapatillas Hermès, Raúl Guillermo Rodríguez Castro sacó una cadena de oro con un medallón grabado con las iniciales «FCR» y «RCR» —Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz— y lo sostuvo frente al periodista de USA Today que lo entrevistó este lunes en La Habana. «Si hay algo en lo que creo, es en estos dos hombres», declaró el nieto de 42 años de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo, en su primera entrevista concedida a un medio estadounidense.

El encuentro tuvo lugar en la misma oficina que ocupó su abuelo en el Centro de Convenciones de La Habana, sede del parlamento cubano. Rodríguez Castro no ocupa cargo oficial en el gobierno, pero es coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal de Raúl Castro desde 2016, y guarda cada mañana los informes clasificados que lee desde las 5 a.m. en un maletín de cuero Salvatore Ferragamo.

El gesto del medallón resume su posición ante el mundo: heredero ideológico de una revolución que defiende sin matices, aunque con un estilo de vida radicalmente distinto al de sus predecesores.

En la entrevista, El Cangrejo se ofreció a negociar directamente con Trump el futuro de Cuba: «Puedo negociar con cualquier persona designada por EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump.» Al mismo tiempo marcó sus límites ideológicos: «Nunca me ha interesado la política. Nunca ha sido una vocación mía. Pero si en algún momento la revolución me necesita, lo haré».

Su irrupción pública se produce bajo una presión extrema. La Orden Ejecutiva 14380 de Trump, firmada en enero de 2026, impuso aranceles secundarios a quienes suministren petróleo a Cuba, derrumbando las importaciones energéticas entre un 80% y un 90%. El resultado: apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio y una proyección de contracción del PIB de -6,5% para 2026, mientras los cubanos sobreviven con salarios de entre 10 y 15 dólares mensuales.

Ese contraste no parece escapársele. «Me duele que mucha gente no pueda vivir como yo», admitió. «Me pesa cómo lucha la gente. Y trabajo cada día para cambiar esa situación.» Sin embargo, según una investigación periodística conjunta, realizó al menos 23 viajes en jet privado a Panamá entre 2024 y finales de 2025 para compras de lujo.

Frank Mora, profesor de relaciones internacionales de la Florida International University, lo define sin ambigüedades: «Es el nieto preferido. Raúl Castro confió en su padre, y él es el nieto que más quiso.» Su padre fue el fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA —el conglomerado militar que controla una parte sustancial de la economía cubana— hasta su muerte en 2022.

El apodo tiene origen físico: nació con seis dedos en la mano derecha y se sometió a tres cirugías antes de los ocho años. Desde adolescente asistió a reuniones de Estado, incluidos los debates entre Fidel y Raúl Castro, lo que le valió un segundo apodo: Raulito.

Sobre los presos políticos, Rodríguez Castro afirmó que Cuba está dispuesta a liberarlos «bajo condiciones adecuadas», aunque añadió con evasión: «La verdad no es absoluta."

Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, ofrece una lectura crítica de su ascenso: «Esta administración ha ayudado a crear a Raulito. Ha logrado consenso entre las distintas facciones del Estado cubano a favor de una apertura de mercado. Pero eso no es suficiente para quienes rodean a Rubio, que quieren ver un cambio político, no solo económico.»