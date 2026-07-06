«Creo en estos dos hombres»: el medallón de oro con Fidel y Raúl que muestra El Cangrejo

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Vestido con jeans azul claro, camiseta negra Hugo Boss y zapatillas Hermès, Raúl Guillermo Rodríguez Castro sacó una cadena de oro con un medallón grabado con las iniciales «FCR» y «RCR» —Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz— y lo sostuvo frente al periodista de USA Today que lo entrevistó este lunes en La Habana. «Si hay algo en lo que creo, es en estos dos hombres», declaró el nieto de 42 años de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo, en su primera entrevista concedida a un medio estadounidense.
El encuentro tuvo lugar en la misma oficina que ocupó su abuelo en el Centro de Convenciones de La Habana, sede del parlamento cubano. Rodríguez Castro no ocupa cargo oficial en el gobierno, pero es coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal de Raúl Castro desde 2016, y guarda cada mañana los informes clasificados que lee desde las 5 a.m. en un maletín de cuero Salvatore Ferragamo.
El gesto del medallón resume su posición ante el mundo: heredero ideológico de una revolución que defiende sin matices, aunque con un estilo de vida radicalmente distinto al de sus predecesores.
En la entrevista, El Cangrejo se ofreció a negociar directamente con Trump el futuro de Cuba: «Puedo negociar con cualquier persona designada por EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump.» Al mismo tiempo marcó sus límites ideológicos: «Nunca me ha interesado la política. Nunca ha sido una vocación mía. Pero si en algún momento la revolución me necesita, lo haré».
Su irrupción pública se produce bajo una presión extrema. La Orden Ejecutiva 14380 de Trump, firmada en enero de 2026, impuso aranceles secundarios a quienes suministren petróleo a Cuba, derrumbando las importaciones energéticas entre un 80% y un 90%. El resultado: apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio y una proyección de contracción del PIB de -6,5% para 2026, mientras los cubanos sobreviven con salarios de entre 10 y 15 dólares mensuales.
Ese contraste no parece escapársele. «Me duele que mucha gente no pueda vivir como yo», admitió. «Me pesa cómo lucha la gente. Y trabajo cada día para cambiar esa situación.» Sin embargo, según una investigación periodística conjunta, realizó al menos 23 viajes en jet privado a Panamá entre 2024 y finales de 2025 para compras de lujo.
Frank Mora, profesor de relaciones internacionales de la Florida International University, lo define sin ambigüedades: «Es el nieto preferido. Raúl Castro confió en su padre, y él es el nieto que más quiso.» Su padre fue el fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA —el conglomerado militar que controla una parte sustancial de la economía cubana— hasta su muerte en 2022.
El apodo tiene origen físico: nació con seis dedos en la mano derecha y se sometió a tres cirugías antes de los ocho años. Desde adolescente asistió a reuniones de Estado, incluidos los debates entre Fidel y Raúl Castro, lo que le valió un segundo apodo: Raulito.
Sobre los presos políticos, Rodríguez Castro afirmó que Cuba está dispuesta a liberarlos «bajo condiciones adecuadas», aunque añadió con evasión: «La verdad no es absoluta."
Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, ofrece una lectura crítica de su ascenso: «Esta administración ha ayudado a crear a Raulito. Ha logrado consenso entre las distintas facciones del Estado cubano a favor de una apertura de mercado. Pero eso no es suficiente para quienes rodean a Rubio, que quieren ver un cambio político, no solo económico.»
Preguntas Frecuentes sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro y su Influencia en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo"?
Raúl Guillermo Rodríguez Castro es el nieto de Raúl Castro, conocido como "El Cangrejo". Es coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal de su abuelo, Raúl Castro. A pesar de no tener un cargo oficial en el gobierno, su linaje y conexión con el poder le otorgan una influencia significativa en Cuba.
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¿Cuál es la postura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro sobre la situación política y económica de Cuba?
En su primera entrevista con un medio estadounidense, Rodríguez Castro expresó su disposición a negociar con Estados Unidos, pero afirmó que nunca sacrificaría los principios de la revolución cubana. Aunque reconoce el dolor que siente al ver a muchos cubanos en situaciones difíciles, defiende el sistema actual y su vida de lujo contrasta con la realidad de la mayoría de los cubanos.
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¿Qué impacto han tenido las sanciones de Estados Unidos en Cuba y cómo ha respondido el régimen?
Las sanciones de Estados Unidos han reducido las importaciones energéticas de Cuba entre un 80% y un 90%, provocando apagones de hasta 25 horas diarias y una proyección de contracción del PIB de -6,5% para 2026. El régimen ha presentado reformas económicas, pero Washington las ha calificado como "señales de humo superficiales" y ha impuesto nuevas sanciones a entidades cubanas vinculadas al poder militar.
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¿Qué papel juega Raúl Guillermo Rodríguez Castro en las negociaciones con Estados Unidos?
Rodríguez Castro se ha posicionado como un interlocutor clave entre el régimen cubano y Washington. Ha mantenido contactos directos con figuras de alto rango como el director de la CIA y el secretario de Estado Marco Rubio. Aunque no ocupa un cargo oficial, su cercanía al poder y sus conexiones internacionales le otorgan un papel importante en las discusiones sobre el futuro de Cuba.
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¿Cómo se refleja la vida de lujo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro en su imagen pública?
Rodríguez Castro lleva un estilo de vida opulento, vistiendo ropa de marcas de lujo como Hugo Boss y Hermès, y realizando frecuentes viajes en jets privados a Panamá para compras de lujo. Este contraste con la realidad de la mayoría de los cubanos ha generado críticas y ha sido señalado como un ejemplo de la hipocresía del régimen que representa.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.