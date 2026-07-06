El Cangrejo de los tenis Hermès: el nieto de Raúl Castro habla de salvar a Cuba

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Con jeans ajustados, camiseta Hugo Boss y zapatillas Hermès, Raúl Guillermo Rodríguez Castro —el nieto de 42 años de Raúl Castro conocido como «El Cangrejo»— concedió su primera entrevista a un medio estadounidense, publicada este lunes por USA Today, en la que se presentó como el hombre dispuesto a negociar directamente con Donald Trump el futuro de la isla.

«Puedo negociar con cualquier persona designada por EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump», declaró durante dos días de conversaciones en junio en La Habana, sentado en la misma oficina que ocupó su abuelo en el Centro de Convenciones, sede del parlamento cubano.

Alto y corpulento, con ojos verde claro y cabeza rapada, su imagen contrasta radicalmente con la de los líderes revolucionarios que lo precedieron, aunque no por la vida de lujos que disfruta, incluyendo su ropa y calzado.

Lleva una cadena de oro con un medallón grabado con las iniciales «FCR» y «RCR» —Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz—. «Si hay algo en lo que creo, es en estos dos hombres», dijo al mostrarlo.

Rodríguez Castro no ocupa cargo oficial en el gobierno, pero es coronel del Ministerio del Interior y el principal operador informal entre la cúpula del régimen y Washington.

Su apodo tiene origen físico: nació con seis dedos en la mano derecha y se sometió a tres cirugías antes de los ocho años.

Es hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA —el conglomerado militar que controla una parte sustancial de la economía cubana— hasta su muerte en 2022.

Desde adolescente asistió a reuniones de Estado, incluidos los debates entre Fidel y Raúl Castro, lo que le valió el segundo apodo: «Raulito».

«Es el nieto preferido. Raúl Castro confió en su padre, y él es el nieto que más quiso», señaló Frank Mora, profesor de política y relaciones internacionales de la Florida International University.

Su irrupción pública se produce bajo presión extrema. Las sanciones de la administración Trump han reducido las importaciones energéticas de Cuba entre 80% y 90%, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio y una proyección de contracción del PIB de -6,5% para 2026.

Rodríguez Castro acumula contactos con Washington que ningún otro funcionario cubano puede exhibir: habló con Marco Rubio en enero, tras la operación militar estadounidense en Caracas en la que murieron 32 soldados cubanos que custodiaban a Nicolás Maduro; se reunió con Rubio en St. Kitts en febrero; y estuvo presente cuando el director de la CIA visitó La Habana en mayo.

Significativamente, no ha sido sancionado por Washington.

«Esta administración ha ayudado a crear a Raulito. Ha logrado consenso entre las distintas facciones del Estado cubano a favor de una apertura de mercado. Pero eso no es suficiente para quienes rodean a Rubio, que quieren ver un cambio político, no solo económico», afirmó Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group.

Su estilo de vida choca abiertamente con el discurso que defiende. Según una investigación conjunta de La Prensa, Armando.Info, Transparencia Venezuela en el Exilio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, realizó al menos 23 viajes privados en jet a Panamá entre 2024 y finales de 2025 para hacer compras de lujo.

Y aún así, afirmó: «Me duele que mucha gente no pueda vivir como yo. Me pesa cómo lucha la gente. Y trabajo cada día para cambiar esa situación».

En abril envió una carta secreta a Trump con propuestas de cooperación económica, pero fue interceptada por un agente de Aduanas en el aeropuerto de Miami; su portador, el empresario Roberto Carlos Chamizo, fue devuelto a La Habana.

El régimen presentó el 18 de junio un paquete de más de 170 medidas para privatizar parte de su economía socialista, reformas que Rodríguez Castro impulsó.

Washington las calificó de «señales de humo superficiales» y Rubio respondió con nuevas sanciones contra entidades de GAESA, incluyendo el Banco Financiero Internacional.

Sobre los presos políticos, Rodríguez Castro dijo que Cuba está dispuesta a liberar, bajo las condiciones adecuadas, «a personas consideradas presas políticas», y añadió: «La verdad no es absoluta».