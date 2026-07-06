Infantino se defiende de críticas tras roja retirada a Balogun y admite llamada de Trump

JD Vance, Trump e Infantino Foto © The White House

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este lunes que recibió una llamada personal del presidente Donald Trump para tratar la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun, pero defendió que la decisión de retirar la sanción correspondió exclusivamente a los órganos judiciales independientes del organismo, según declaraciones recogidas por Marca.

La polémica estalló tras conocerse que la FIFA aplicó el Artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la sanción automática derivada de la tarjeta roja directa que el árbitro brasileño Raphael Claus mostró a Balogun el 1 de julio en el partido de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, disputado en Santa Clara, California.

Infantino reconoció la conversación con Trump, pero intentó desligarla de la resolución disciplinaria: «Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes».

El dirigente aseguró que durante esa llamada le explicó a Trump que existía un proceso legal en marcha: «Expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé».

Infantino también subrayó que los comités disciplinarios actúan con plena autonomía: «Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre».

Trump, por su parte, reconoció el mismo lunes en rueda de prensa desde el Despacho Oval que había pedido una revisión, calificando la decisión arbitral de «horrible» y afirmando que «no era falta». El sábado ya había celebrado la resolución de la FIFA en Truth Social con el mensaje: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!».

La medida desató una ola de críticas internacionales. Bélgica se declaró «atónita» y presentó una apelación formal ante la FIFA, citando el Artículo 66.4 del Código Disciplinario, ya que Balogun quedó habilitado para el partido de octavos de final entre ambas selecciones, programado para este martes.

La UEFA fue aún más contundente y calificó la decisión de «inaudita, incomprensible e injustificable», advirtiendo que la FIFA «traspasó una línea roja».

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter también alzó la voz con una frase directa: «Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas».

Este episodio es considerado la primera vez documentada en la historia de los Mundiales que un presidente de Estados Unidos interviene directamente ante la FIFA para revertir una sanción a un jugador de su selección, lo que convierte la decisión en un precedente de enorme peso para la gobernanza del fútbol mundial.