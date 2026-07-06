Joven comunista culpa a Trump de los apagones en Cuba y desata una ola de críticas en redes

Vídeos relacionados:

La actriz cubana Verónica Medina Padrón, integrante del movimiento oficialista Los Pañuelos Rojos, desató una intensa polémica en redes sociales tras publicar una historia protagonizada por su hija de nueve años para atribuir al embargo estadounidense la responsabilidad por los prolongados apagones que sufre Cuba.

La publicación, difundida en Facebook y ampliamente compartida durante el fin de semana, relata cómo la niña, Violeta, presenció por primera vez un cacerolazo después de permanecer 24 horas sin electricidad y preguntó: «¿Y eso cómo llega a oídos de Trump?».

A partir de esa anécdota, Medina Padrón sostuvo que las protestas deberían dirigirse contra Estados Unidos y no contra el Gobierno cubano.

«El enemigo firma papeles en Washington mientras aquí los niños aprietan el estómago y las neveras se quedan tibias», escribió la actriz, quien calificó el embargo como un «genocidio lento».

La publicación apareció apenas días después de que Miguel Díaz-Canel afirmara, en una entrevista concedida al semanario puertorriqueño Claridad, que quienes protestan por los apagones deberían «tocarle la cacerola a los vecinos del norte», al responsabilizar a Washington de la crisis energética que atraviesa la isla.

El mensaje de Medina Padrón reproduce ese argumento, pero desde una historia de tono personal protagonizada por su hija.

Sin embargo, la reacción de los usuarios fue mayoritariamente crítica.

Muchos internautas recordaron que los apagones forman parte de la realidad cubana desde hace décadas, mucho antes de la actual administración estadounidense.

«No sabía que Trump era presidente desde el 59. Siempre hubo apagones», escribió un usuario.

Otros dirigieron sus críticas a las diferencias entre la población y la élite gobernante.

«Explícale a Violeta que la familia Castro y los grandes dirigentes no tienen apagones», comentó otra usuaria.

También hubo quienes cuestionaron la propia construcción del relato.

«Primera vez que ve un cacerolazo, pero ya sabe quién es Trump», ironizó un internauta, mientras otros señalaron que utilizar a una niña para defender una postura política restaba credibilidad al mensaje.

Entre las respuestas más compartidas figuró la de una usuaria que escribió: «El problema no es que una niña golpee un caldero. El problema es que haya personas que necesiten usar a una niña para justificar o desacreditar el descontento de todo un pueblo. Las ideas se defienden con hechos, no con manipulación emocional».

Una crisis que sigue agravándose

La polémica coincide con uno de los momentos más críticos del sistema eléctrico cubano.

Este domingo, la Unión Eléctrica (UNE) pronosticó un déficit de 2,221 megavatios durante el horario de máxima demanda, con una capacidad disponible de apenas 1.050 MW frente a una demanda estimada de 3.100 MW. La situación implica afectaciones simultáneas para cerca del 72 % del país.

El sistema arrastra además la salida de servicio de once unidades termoeléctricas y una severa escasez de combustible.

Especialistas independientes atribuyen la crisis principalmente al deterioro acumulado de la infraestructura energética tras años de insuficiente inversión y mantenimiento. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, lleva 38 años de explotación y no recibe un mantenimiento capital desde 2010.

No es la primera vez que Medina Padrón genera debate por sus publicaciones.

En marzo de 2024, tras permanecer casi 20 días sin agua en su vivienda, escribió en redes sociales que «llevar a la gente al punto de la protesta es una responsabilidad política». La publicación fue eliminada posteriormente en medio de numerosas críticas.