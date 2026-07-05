Récord de apagones en Cuba: La UNE pronostica 2,230 MW de afectación este domingo en la hora pico

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Cuba afronta este domingo una nueva jornada de crisis eléctrica extrema que podría superar el peor registro de su historia.

Según el parte de la Unión Eléctrica, el déficit proyectado para el horario pico nocturno alcanza los 2,200 MW, con una afectación pronosticada de 2,230 MW, resultado de una disponibilidad de apenas 1,000 MW frente a una demanda prevista de 3,100 MW.

Si el pronóstico se cumple, este domingo superaría el récord de 2,208 MW registrado el 25 de junio pasado, el dato más devastador de la historia eléctrica reciente del país.

El sábado, el sistema ya operó al límite: el servicio estuvo afectado las 24 horas, con una afectación máxima de 2,201 MW a las 10:00 pm que golpeó todas las provincias sin excepción.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

La capital no escapó al colapso.

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que el sábado el servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas en la ciudad, con una afectación máxima de 605 MW a las 11:00 pm. «NO fue posible restablecer el servicio», advirtió la entidad, que al cierre de su nota registraba aún 448 MW afectados.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

El cuadro de roturas que explica el desastre es extenso.

En avería se encuentran dos unidades de la termoeléctrica Máximo Gómez en el Mariel, la Antonio Guiteras en Matanzas, otra unidad de la termoeléctrica Diez de Octubre en Nuevitas y una de la Lidio Ramón Pérez en Felton (Holguín)

A eso se suman bloques en mantenimiento en las plantas Máximo Gómez, Ernesto Guevara (Santa Cruz), Antonio Maceo (Santiago de Cuba) y Diez de Octubre, lo que reduce aún más la capacidad disponible.

La generación distribuida tampoco ofrece alivio: 106 centrales permanecen fuera de servicio por falta de combustible, junto con la Patana de Regla, la Patana de Melones, el Central Fuel de Mariel y el Central Fuel de Moa.

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron 4,679 MWh el sábado con una potencia máxima de 709 MW, pero su aporte resulta irrelevante durante el horario nocturno de máxima demanda, cuando la crisis se agudiza.

La raíz del problema es estructural y el régimen lleva años ignorándola.

La CTE Antonio Guiteras, parada durante 48 horas, acumula más de 38 años de explotación sin mantenimiento capital desde 2010 y ha sufrido 17 salidas del sistema solo en lo que va de 2026.

El director de la UNE, Román Pérez Castañeda, reconoció que la reparación definitiva es necesaria, pero admitió que «la situación del país todavía no lo permite».

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió ese mantenimiento capital para finales de 2025, lo pospuso en diciembre alegando un «problema coyuntural» y volvió a anunciarlo en abril sin fijar fecha concreta.

El déficit de combustible agrava el panorama. Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de petróleo para sostener su sistema eléctrico, pero solo produce 40,000. La interrupción del suministro venezolano desde enero, que aportaba unos 35,000 barriles diarios, profundizó el colapso sin que el régimen haya encontrado una solución real.

La desesperación de la población ha desbordado el miedo. En junio se registraron 107 protestas en Cuba, lideradas por La Habana, con cacerolazos, bloqueos de calles y gritos de «¡Libertad!» en barrios de la capital y otras provincias.

El régimen ha respondido con despliegue policial, detenciones y cortes de Internet.

Activistas convocaron a cacerolazos masivos diarios a las 5:00 pm y 9:00 pm hasta el 11 de julio, exigiendo la liberación de presos políticos y el abandono del poder por parte del régimen, mientras Cuba se acerca a lo que podría ser el peor apagón de su historia.