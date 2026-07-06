Cubano resulta herido de bala en su vivienda en Tapachula; tres hondureños fueron detenidos

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Un ciudadano cubano de 20 años resultó herido de un disparo en la espalda la tarde del domingo, luego de que un hombre irrumpiera en su vivienda y abriera fuego con un arma de fabricación artesanal en Tapachula, Chiapas, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. en la calle Hormiguillo, entre la 18.ª y la 20.ª Sur, en la colonia Reforma, al suroriente de la ciudad, según reportó el Diario del Sur.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos alertaron al servicio de emergencias 911, lo que permitió el rápido despliegue de elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención Inmediata (GERI) de la Policía Municipal.

Durante el operativo fueron detenidos tres ciudadanos hondureños identificados como Kensi Michell, de 30 años; Bryan José, de 33, y Josué Geovanny, de 26.

Los agentes también aseguraron varias armas hechizas, conocidas popularmente como "chimbas", artefactos elaborados con tubos metálicos que con frecuencia son utilizados en hechos delictivos en la frontera sur de México.

El migrante cubano, identificado como Maikol Enrique Rodríguez Perdomo, recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos del grupo SAE antes de ser trasladado a un hospital para recibir tratamiento. Al operativo también se sumaron efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la Guardia Estatal Preventiva.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, que los investiga por los presuntos delitos de lesiones, portación de arma de fuego y asociación delictuosa, además de otros cargos que pudieran surgir conforme avance la investigación.

Las autoridades informaron además que darán parte al Instituto Nacional de Migración (INM) para verificar la situación migratoria de los arrestados, determinar si cuentan con antecedentes penales o fichas de búsqueda en Honduras y establecer si mantienen vínculos con organizaciones criminales.

El caso vuelve a poner el foco sobre la inseguridad que enfrentan miles de migrantes en Tapachula, una ciudad convertida en punto de concentración para extranjeros que permanecen varados en el sur de México.

Un informe de Human Rights Watch, publicado en mayo de 2026, documentó que más de 4,300 cubanos deportados desde Estados Unidos permanecen atrapados en ciudades como Tapachula y Villahermosa, donde afrontan riesgos constantes de extorsión, secuestro y otras formas de violencia. Organizaciones civiles estiman que hasta 60,000 migrantes de distintas nacionalidades permanecen varados en esa región.

Los migrantes cubanos ya han sido víctimas de otros episodios violentos en Tapachula. En abril de este año, varios denunciaron agresiones por parte de funcionarios municipales en el parque Miguel Hidalgo, mientras que en 2025 se reportaron múltiples secuestros de cubanos cuyos familiares llegaron a pagar rescates de hasta 10,000 dólares para lograr su liberación.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar si los detenidos forman parte de alguna estructura delictiva que opere en la región.