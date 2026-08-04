Cubano pide ayuda desesperada en Guyana tras ser desalojado: «Dormí en el piso y no puedo salir»

Un migrante cubano residente en Guyana pidió ayuda este lunes a través de las redes sociales tras denunciar que fue desalojado de la vivienda que alquilaba, perdió el dinero entregado al propietario y quedó encerrado dentro de la propiedad, sin poder salir por sus propios medios.

El afectado, identificado en Facebook con el nombre de usuario Nevyh, compartió un video en el que relata que llevaba más de 24 horas atrapado en el inmueble, durmiendo en el piso y sobreviviendo gracias a la comida que le acercaban algunos vecinos.

«Han pasado más de veinticuatro horas desde que el señor me desalojó de la renta. Tuve que dormir anoche en el piso», contó.

Según su testimonio, el propietario de la vivienda, identificado como Christopher, sacó todas sus pertenencias, le retiró las llaves y abandonó el lugar sin devolverle el dinero que había entregado por concepto de depósito y renta.

El cubano asegura haber perdido 90,000 dólares guyaneses correspondientes al depósito y 52.000 dólares guyaneses del alquiler recién pagado, una suma equivalente a unos 650 dólares estadounidenses.

«El señor no quiere devolverme el dinero. Él no está actualmente aquí; cogió el carro y se fue, no ha regresado», denunció.

La situación se agravó porque, según explicó, tampoco podía abandonar la propiedad.

«No he podido salir a la parte de afuera porque la reja está cerrada con candado», afirmó.

El migrante dijo que evitó pedir ayuda a los vecinos para no involucrarlos en un conflicto con el propietario.

Ante la falta de alternativas, aprovechó el video para solicitar apoyo a la comunidad cubana.

«Si alguien sabe de alguna renta, en Coverden, Leonora o donde sea, y conoce a alguien con un camioncito para poder mudar mis pertenencias, se los voy a agradecer».

Explicó que amigos le habían prestado dinero para alquilar otra vivienda, por lo que únicamente necesitaba encontrar un lugar donde mudarse.

Denuncia abuso contra migrantes cubanos

El caso forma parte de una serie de videos publicados por el propio afectado durante el domingo.

En una de las grabaciones, el propietario justificó el desalojo alegando que el inquilino no había pagado los servicios de agua y electricidad. El cubano respondió mostrando comprobantes bancarios que, según dijo, acreditan esos pagos.

También denunció que el casero arrojó al suelo su ebbó, un objeto ritual de la religión afrocubana, hecho que describió como una de las acciones que más le afectó durante el conflicto.

Además, acusó al propietario de aprovecharse de la vulnerabilidad de muchos migrantes cubanos.

«Es un estafador que se hace pasar por buena persona. Aprovecha que los cubanos están ilegales», afirmó.

Al concluir su testimonio, lanzó una advertencia dirigida a quienes planean emigrar a Guyana.

«De Guyana también hay que hablar las cosas malas, que son más las malas que las buenas. Así es como nos tratan a nosotros los emigrantes en Guyana».

Una comunidad cada vez más vulnerable

El caso vuelve a poner de relieve la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchos cubanos establecidos en Guyana.

En los últimos años, miles de ciudadanos de la isla se han trasladado a ese país atraídos por el auge económico impulsado por la industria petrolera. Sin embargo, muchos permanecen con un estatus migratorio precario, lo que dificulta reclamar sus derechos ante conflictos laborales o de vivienda.

En las últimas semanas ya se habían registrado otros episodios que reflejan esa realidad. El 23 de julio, un incendio en Georgetown dejó sin hogar a alrededor de 40 cubanos que vivían en un edificio del barrio de Lacytown. Meses antes, las autoridades guyanesas intervinieron un inmueble en Charlotte Street donde residían 77 ciudadanos cubanos, durante una investigación por presunta trata de personas.

El migrante concluyó su denuncia con un llamado a otros compatriotas para que extremen las precauciones antes de alquilar una vivienda.

«El hombre se quedó con el dinero del depósito y con el dinero de la renta. Espero que no les pase lo mismo que a mí».