Falleció importante científico del sector azucarero cubano, doctor Honoris Causa de la Universidad de Oriente

Vídeos relacionados:

El doctor Oscar Agustín de la Caridad Almazán del Olmo, uno de los científicos cubanos más destacados del sector azucarero, falleció el jueves 3 de julio a los 86 años de edad. La Universidad de Oriente expresó su pesar en una publicación esa misma noche, describiendo su partida como «un vacío inmenso en la ciencia cubana».

Nacido en 1940, Almazán del Olmo dedicó su vida profesional al Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA), institución fundada en 1963 y dedicada al aprovechamiento integral de la caña y sus derivados, desde alcoholes y biocombustibles hasta resinas y bionutrientes.

Captura de FB/Universidad de Oriente. Cuba

La Universidad de Oriente lo describió como «un eminente científico cuyo legado trasciende las fronteras del sector azucarero» y destacó que «su consagración a la ciencia y su compromiso con el desarrollo del país lo convirtieron en un profesional ejemplar y en un cubano verdaderamente excepcional».

Esa institución académica le había otorgado el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Técnicas mediante resolución rectoral en abril de 2000, a propuesta de la Cátedra Honorífica Álvaro Reynoso, adscrita a la Facultad de Ingeniería Química y Agronomía. Dicha cátedra lleva el nombre del científico cubano del siglo XIX considerado el padre de la agricultura científica en Cuba, autor del célebre «Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar» de 1862.

Más allá de su labor investigativa, Almazán del Olmo presidió durante 20 años la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC), organización fundada en 1927 en Niquero y considerada la asociación técnico-profesional sin fines de lucro más antigua del país. Era además Socio de Honor Vitalicio tanto de la ATAC como de la Sociedad Internacional de Técnicos de la Caña de Azúcar (ISSCT).

Eduardo Lamadrid Martínez, presidente de la ATAC, confirmó el fallecimiento y recordó que el científico también ocupó el cargo de vicejefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. «Sentimos su partida física, siempre comprometido con el sector azucarero y con su asociación a la que estuvo apoyando hasta el último momento de su vida», declaró Lamadrid Martínez, según recogió la Agencia Cubana de Noticias.

Las condolencias trascendieron las fronteras de la isla. La Asociación de Técnicos Azucareros de México (ATAM) lamentó la pérdida en un mensaje dirigido a la ATAC, calificándola de «irreparable» y extendiendo sus condolencias a la familia del científico. La muerte del doctor Almazán del Olmo ocurre en un momento de colapso sin precedentes para la industria a la que consagró su carrera. La zafra azucarera cubana de 2024-2025 confirmó el derrumbe del sector, con una producción que no alcanzó las 150,000 toneladas, el nivel más bajo en más de un siglo, y con apenas seis centrales operando de los 14 que estaban previstos.

El contraste es brutal: en 1959 molían caña 156 centrales en todo el país; en la zafra 2023-2024 solo 25 entraron en actividad, y en la siguiente apenas 15. La escasez de caña, los apagones crónicos, la falta de combustible y la maquinaria obsoleta han llevado a la industria a un punto de quiebre que ningún esfuerzo científico ha podido revertir bajo las condiciones impuestas por seis décadas de gestión centralizada.

La crisis azucarera cubana, con tan pocos centrales operando, ha llegado al punto de que el propio gobierno redujo la cuota de azúcar de la canasta familiar normada por la escasez del producto, una paradoja dolorosa en un país que durante décadas fue el mayor exportador mundial de ese bien.

«Su partida deja un vacío inmenso en la ciencia cubana, pero su obra y su ejemplo perdurarán», concluyó la Universidad de Oriente en su mensaje de condolencias, palabras que resumen el sentir de una comunidad científica que despide a uno de sus referentes más reconocidos a nivel internacional. Lleguen a sus familiares, amigos y colegas las profundas condolencias.