«Si la revolución necesita que dé el paso, lo haré»: El Cangrejo se presenta como heredero en la sombra

Vídeos relacionados:

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exgobernante Raúl Castro conocido como «El Cangrejo», concedió este lunes su primera entrevista a un medio estadounidense —USA Today— desde la oficina que fue de su abuelo en el Centro de Convenciones de La Habana, sede del parlamento cubano, y se presentó como el hombre dispuesto a negociar el futuro de Cuba directamente con Donald Trump.

Rodríguez Castro, de 42 años, no ocupa cargo oficial en el gobierno cubano, pero es coronel del Ministerio del Interior e intermediario informal clave entre la cúpula del régimen y Washington.

«Nunca me ha interesado la política. Nunca ha sido una vocación mía. Pero si en algún momento la revolución me necesita, lo haré», declaró al medio estadounidense durante una serie de entrevistas realizadas a lo largo de dos días en junio en La Habana.

Sobre la posibilidad de negociar con la administración Trump, fue directo: «Puedo negociar con cualquier persona designada por EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump».

La entrevista con USA Today es la primera que concede a un medio de Estados Unidos, aunque el 19 de junio ya había hablado con el medio árabe The National para defender el paquete de 176 reformas económicas aprobado por el régimen.

Rodríguez Castro recibió al periodista sentado en el despacho de su abuelo, vestido con jeans ajustados, una camiseta negra de Hugo Boss y zapatillas Hermès —una imagen que contrasta con los prologados apagones que sufre la población.

Su ascenso al centro del poder no fue improvisado. Creció en el mismo edificio que sus abuelos, se mudó con ellos a los 18 años y desde joven asistió a reuniones de Estado, incluidos los debates entre Fidel y Raúl Castro.

Es hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA —el conglomerado militar que controla una parte sustancial de la economía cubana— hasta su muerte el 1 de julio de 2022.

Frank Mora, profesor de la Florida International University, lo define sin ambigüedades: «Es el nieto preferido. Raúl Castro confió en su padre, y él es el nieto que más quiso».

Estudió en la escuela militar «Los Camilitos» y se graduó en Contabilidad y Finanzas en la Universidad de La Habana.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con él en La Habana el 14 de mayo de 2026, en la visita del funcionario de más alto rango de la administración Trump a suelo cubano desde 2016, lo que confirmó su papel como interlocutor clave.

A pesar de esos contactos, Rodríguez Castro admitió ante The National que las negociaciones no han producido resultados: «Me gustaría responder que sí a esa pregunta, pero la realidad es que no».

El telón de fondo es una crisis sin precedentes. Las órdenes ejecutivas de Trump han reducido las importaciones petroleras cubanas entre 80% y 90%, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió en junio que niños están muriendo por falta de medicamentos.

Washington, por su parte, rechazó las 176 reformas económicas del régimen como «señales de humo superficiales» y el 23 de junio Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra cinco entidades vinculadas a GAESA, entre ellas el Banco Financiero Internacional y GeoMinera S.A.

El vicepresidente JD Vance respondió a las reformas con cautela: «Vamos a ver qué hacen. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla».