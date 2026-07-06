Mía, hija de Bebeshito y Rachel, se roba el show bailando reparto de su papá en pleno 4 de julio

Con apenas un año y diez meses, Mía ya tiene el ritmo en la sangre. La hija de Oniel Bebeshito y Rachel Arderi protagonizó el video más tierno del fin de semana cuando sus padres compartieron un clip en Instagram en el que la pequeña baila al ritmo de «Toketeo», el sencillo de reparto de su papá, desatando una avalancha de reacciones entre sus seguidores.

En el video la bebé se mueve con una soltura y con toda la actitud de una pequeña repartera. Para una niña que todavía no ha cumplido los dos años, el despliegue de ritmo fue más que notable.

Los comentarios no tardaron en llegar cargados de humor y cariño. «Dios mio mia lleva la sangre de toda cubana y sus papis», escribió un seguidor, convirtiéndose en uno de los más populares con 50 me gusta. Otro usuario lo resumió con gracia: «Ay Dios miooooop pero que re bella está y ya saben hija de gallo pintita... estamos en frente de la pequeña repartera Mía».

También abundaron frases como «Que lindaaaaaa la niña del reparto cubano», «Demostrando que lleva a Cuba en la sangre» y «Mia viene potenteeee», entre cientos de corazones y emojis de fuego que inundaron la publicación.

«Toketeo» fue lanzado el 22 de mayo de 2026, producido por DJ Honda y DJ Jerry bajo el sello Planet Records Cuba, y vino acompañado del #ToketeoChallenge, un reto viral que invitó a los seguidores a subir videos bailando el tema. Que la propia hija del artista se sumara de manera espontánea al challenge añadió una dosis extra de ternura que disparó la viralidad del clip.

No es la primera vez que Mía acapara la atención en redes. Desde su nacimiento el 4 de septiembre de 2024 en Miami, la pequeña ha sido una celebridad en miniatura: su cuenta de Instagram, creada en diciembre de 2024, superó los 28,000 seguidores en un solo día y su primera publicación acumuló 67,000 me gusta, alcanzando posteriormente más de 100,000 seguidores.

Bebeshito, uno de los artistas cubanos más exitosos del momento, acumula 24 discos de oro y platino certificados por la RIAA y fue el primer artista de reparto en participar en la Billboard Latin Music Week 2025 en Miami. Rachel, oriunda de Santiago de Cuba y radicada en Miami, cuenta con cerca de un millón de seguidores en Instagram.

Juntos forman una de las parejas más queridas de la comunidad cubana en redes, y Mía, con su bailecito espontáneo, parece decidida a seguir los pasos de ambos. Como bien resumió un seguidor entre risas: «Se ve que va a ser fanática del reparto».