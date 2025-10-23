El reguetonero cubano Oniel Bebeshito puso el nombre de Cuba bien en alto al participar en la Billboard Latin Music Week 2025, celebrada en Miami, donde compartió escenario con grandes figuras de la música latina y representó al género reparto, un estilo nacido en los barrios cubanos que hoy comienza a conquistar audiencias internacionales.

Con su estilo inconfundible y mucha seguridad, el artista deslumbró en la alfombra azul del evento luciendo un traje oversize color crema, camiseta verde oliva y gafas oscuras. Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes y medios, que destacaron su autenticidad, carisma y elegancia urbana.

Durante una de las conferencias del encuentro, Bebeshito habló sobre la importancia de llevar el sonido cubano a espacios como Billboard, un paso que considera fundamental para el futuro del reparto. “Lo que para muchos puede ser normal, para mí es algo súper importante, tanto por mí como por todos los reparteros. Es presentar este género en Billboard para que otros países conozcan este género cubano”, expresó el artista en sus redes sociales.

El reguetonero también reconoció los retos que enfrentan los músicos de la isla, pero se mostró optimista ante el crecimiento del movimiento. “A pesar de las desventajas que tenemos los cubanos, creo que vamos por un buen camino. Hoy me tocó a mí representar este género, mañana le tocará a otro. Por eso, este es el momento de unirnos”, añadió con emoción.

A su lado estuvo su esposa, Rachel Arderi, quien también acaparó miradas con un elegante conjunto de cuero verde oliva, camisa blanca y corbata. Juntos derrocharon complicidad y estilo, demostrando que la música y la moda pueden caminar de la mano con el mismo flow.

Rachel celebró el logro en sus redes sociales con un mensaje lleno de orgullo y gratitud: “Diosito haciendo posible que dos niños que llegaron ayer de Cuba estén logrando lo que un día soñaron. Que el reparto esté entrando en los Billboard es simplemente un sueño hecho realidad”, escribió junto a una foto con su esposo y varias de su look.

Lo más leído hoy:

Con su participación en la Billboard Latin Music Week 2025, Bebeshito no solo representó a Cuba, sino también a toda una generación de artistas urbanos que buscan abrirse paso sin perder sus raíces. Su mensaje fue claro y contundente: el reparto cubano ya suena en el mapa mundial, y esto apenas comienza. ¡Tacto que llegó el reparto!