El Alfa da un giro radical a su vida: se bautiza y entrega su vida a Cristo

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El Alfa, cuyo nombre real es Emanuel Herrera Batista, se bautizó en el Centro Cristiano Soplo de Vida, una congregación de Santo Domingo liderada por la pastora Yesenia Then, marcando su conversión formal al cristianismo evangélico.

El acto, documentado en un video testimonial que se viralizó en redes sociales, contó con la participación de su hijo mayor, Fendi Herrera, quien también recibió el bautismo junto a su padre.

Vestido con una bata azul, el exponente del dembow dominicano compartió su testimonio ante la congregación con palabras directas sobre su nueva fe: «Dios me lo ha dado todo en la vida, incluyendo una hermosa familia».

El artista fue más allá en su mensaje y lanzó una invitación abierta a sus seguidores: «Quiero decirle a todo el que me esté escuchando que el que está vivo y no conoce a Dios, simple y llanamente está muerto. Todo aquel que le entrega su alma a Dios, ese es la persona que logra abrir los ojos y logra ver lo que es la vida de verdad».

El Alfa también expresó su estado de ánimo tras el bautismo: «Dios es el creador del cielo y de la tierra y yo me siento más que feliz de haberle entregado mi alma a Dios. Aquí lo más importante en la faz de la tierra es tener a Dios en su corazón, servir para Él y que tu corazón actúe acorde al de Cristo».

La conversión se inscribe en una serie de cambios personales que el artista ha venido anunciando públicamente desde 2025. En noviembre de ese año, El Alfa regaló su Rolls-Royce azul —valorado en más de 300 mil dólares— a una iglesia para financiar la construcción de un templo, explicando que obedecía un llamado de Dios.

En diciembre de 2025 anunció su retiro de los escenarios y lanzó la gira de despedida «El Último Baile World Tour», con 35 fechas en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Meses después, en febrero de 2026, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en su Ferrari SF90 en la avenida Tiradentes de Santo Domingo, del que salió estable y sin lesiones graves.

En el plano familiar, su esposa Alba Rosa anunció recientemente que está embarazada de una niña, lo que será el tercer hijo de la pareja, que lleva 21 años de relación y contrajo matrimonio oficial en 2021.

Uno de los comentarios más repetidos entre sus seguidores resumió el sentir general: «El Alfa siempre decía que lo haría, no es una sorpresa. Además, su esposa también es cristiana desde hace un tiempo. Dios lo bendiga».