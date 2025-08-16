Oniel Bebeshito adelanta su tema con El Alfa: "Cuántos esperan esta unión Cuba y Dominicana"

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito encendió las redes al compartir un adelanto de su próxima colaboración con el popular artista dominicano El Alfa, una unión que promete prender las pistas de baile con una fusión explosiva de reparto y dembow.

"10 mil comentarios y salimos. Dímelo El Alfa, ¿cuándo prendemos reparto con dembow? Cuántos esperan esta unión Cuba y Dominicana", escribió Bebeshito en su cuenta de Instagram.

El repartero compartió un fragmento del videoclip, en el que ambos aparecen rodeados de bailarinas en autos deportivos y las banderas de Cuba y República Dominicana ondeando de fondo.

El avance, que ya circula en plataformas digitales, ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas, quienes celebran esta colaboración como un puente musical entre La Habana y Santo Domingo.

Aunque no se ha revelado la fecha exacta de estreno, el público parece listo para recibir este tema que mezcla el ritmo callejero cubano con la potencia del dembow dominicano.

Preguntas frecuentes sobre la colaboración musical entre Oniel Bebeshito y El Alfa