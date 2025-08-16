Oniel Bebeshito adelanta su tema con El Alfa: "Cuántos esperan esta unión Cuba y Dominicana"

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito encendió las redes al compartir un adelanto de su próxima colaboración con el popular artista dominicano El Alfa, una unión que promete prender las pistas de baile con una fusión explosiva de reparto y dembow.
"10 mil comentarios y salimos. Dímelo El Alfa, ¿cuándo prendemos reparto con dembow? Cuántos esperan esta unión Cuba y Dominicana", escribió Bebeshito en su cuenta de Instagram.
El repartero compartió un fragmento del videoclip, en el que ambos aparecen rodeados de bailarinas en autos deportivos y las banderas de Cuba y República Dominicana ondeando de fondo.
El avance, que ya circula en plataformas digitales, ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas, quienes celebran esta colaboración como un puente musical entre La Habana y Santo Domingo.
Aunque no se ha revelado la fecha exacta de estreno, el público parece listo para recibir este tema que mezcla el ritmo callejero cubano con la potencia del dembow dominicano.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración musical entre Oniel Bebeshito y El Alfa
¿Qué tipo de música podemos esperar de la colaboración entre Bebeshito y El Alfa?
La colaboración entre Oniel Bebeshito y El Alfa promete una fusión explosiva de reparto y dembow, combinando el ritmo callejero cubano con la potencia del dembow dominicano, lo que seguramente prenderá las pistas de baile.
¿Qué ha generado tanta expectativa en las redes sociales sobre esta colaboración?
El adelanto del videoclip compartido por Bebeshito, donde aparecen rodeados de bailarinas en autos deportivos y las banderas de Cuba y República Dominicana de fondo, ha generado gran expectativa. Además, la promesa de una colaboración de alto impacto entre ambos artistas ha entusiasmado a sus seguidores.
¿Cuándo se espera que se estrene la canción de Bebeshito y El Alfa?
Aunque no se ha revelado la fecha exacta de estreno, la canción ha generado tanta expectativa que los seguidores están ansiosos por su lanzamiento, esperando que sea uno de los temas más virales del año.
¿Cuál es el significado de esta colaboración para la carrera de Oniel Bebeshito?
Para Oniel Bebeshito, este junte representa un momento clave en su carrera, consolidando su ascenso internacional y ampliando la audiencia del reparto cubano a nivel global, de la mano de El Alfa.
