Lo que pudo llevar a Cuba en la maleta de cabina: "Todo lo que me pesaba muchísimo fue conmigo por arriba"

Una cubana residente en el exterior compartió este mes en un video de TikTok una estrategia que muchos viajeros a la isla ya practican: aprovechar la maleta de cabina para trasladar los productos más pesados y así liberar capacidad en el equipaje facturado.

La usuaria @linetamaro publicó el 3 de julio un clip de 26 segundos en el que muestra, uno a uno, los alimentos que metió en su maleta de mano antes de volar a Cuba.

Entre los productos que llevó «por arriba» figuran quesos grandes que partió a la mitad y selló al vacío, rositas de maíz, galletas, café, jamón, salami, chícharos y queso rallado.

«Todo lo que me pesaba muchísimo fue conmigo por arriba», explicó en el video, resumiendo la lógica detrás de la decisión.

La estrategia no es caprichosa: el límite de equipaje facturado en Cuba es de dos maletas de 32 kg cada una, y el exceso se cobra a 10 dólares por kilogramo, lo que convierte cada gramo en dinero.

A eso se suma que Air Europa limitó en julio de 2026 el equipaje adicional a una sola maleta extra por pasajero en sus vuelos a La Habana, alegando necesidades operativas de combustible para evitar escalas en el regreso, lo que ha intensificado el interés por sacarle el máximo partido a la maleta de cabina.

En cuanto a las normas aeronáuticas, los productos sólidos como quesos curados, galletas, café, rositas de maíz y conservas están generalmente permitidos en cabina en vuelos internacionales.

El jamón y el salami envasados al vacío en empaque original también pueden trasladarse en cabina en vuelos desde España o dentro de la Unión Europea, aunque están prohibidos en vuelos con destino a Estados Unidos.

Desde el lado cubano, las regulaciones aduaneras vigentes desde 2021 permiten importar alimentos, medicamentos y productos de aseo como equipaje acompañado sin límite de valor y sin pagar aranceles, siempre que los artículos estén en envases originales y sellados.

Esta medida, prorrogada en varias ocasiones, convirtió a los viajeros en el principal canal de abastecimiento de productos básicos para sus familias en la isla, consecuencia directa de la escasez crónica que padece Cuba tras décadas de dictadura.

El fenómeno de los «trucos de maleta» se ha vuelto recurrente en TikTok: en mayo de 2025, otra cubana se hizo viral por reempacar dulces en bolsas herméticas para maximizar el espacio, describiendo el proceso como «jugar al Tetris».

Vale recordar que la exención aduanera cubana para alimentos aplica únicamente al equipaje acompañado —es decir, cuando el viajero viaja en el mismo vuelo— y no tiene validez en los polos turísticos de Varadero y Cayo Coco.

Para quienes planifican un viaje próximo, conocer qué artículos están permitidos en el equipaje de mano puede marcar la diferencia entre llegar con todo lo que la familia necesita o pagar un sobrecargo inesperado en el aeropuerto.