Air Europa limita el equipaje permitido en sus vuelos a Cuba

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Los pasajeros que viajen con Air Europa entre España y Cuba ya no podrán facturar varias maletas adicionales, aunque estén dispuestos a pagarlas. La aerolínea limitó a una sola pieza extra el equipaje que puede añadirse a la franquicia incluida en el billete para los vuelos con destino a La Habana, una restricción que no aplica al resto de su red de rutas.

La medida, recogida en la página web oficial de la compañía, ha sorprendido a numerosos viajeros y agencias de viajes, algunos de los cuales llegaron a los aeropuertos de Madrid-Barajas y Tenerife Norte con varias maletas adicionales y descubrieron en el mostrador de facturación que no podrían embarcarlas.

Uno de los afectados denunció que la decisión se está aplicando «sin previo aviso» y aseguró que decenas de pasajeros tuvieron que dejar parte de su equipaje en tierra.

«Solo permiten contratar una maleta extra sumada a la que incluye el billete. Eso ha provocado que decenas de pasajeros y sus maletas se hayan quedado en los aeropuertos de Madrid y Tenerife cuando iban a viajar a La Habana», explicó.

Según ese testimonio, la aerolínea justificó la medida por la necesidad de transportar más combustible y evitar escalas adicionales durante el vuelo de regreso.

La explicación coincide con la crisis de abastecimiento de combustible para aviación que atraviesa Cuba. Desde febrero de este año, varios avisos aeronáuticos (NOTAM) han alertado sobre la falta de combustible Jet A-1 en distintos aeropuertos de la isla, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Como consecuencia, Air Europa incorporó desde el pasado 13 de junio una escala técnica en Punta Cana (República Dominicana) para repostar antes de continuar el vuelo hacia Madrid. Reducir el peso transportado permite cargar una mayor cantidad de combustible y mejora la autonomía de la aeronave.

La nueva limitación afecta a todas las tarifas. Los pasajeros de Economy Lite continúan sin equipaje facturado incluido; quienes viajan con Economy Standard o Economy Flex mantienen una maleta de hasta 23 kilogramos; y los clientes de Business conservan dos piezas de hasta 32 kilogramos cada una. Sin embargo, en la ruta a La Habana solo será posible añadir una única maleta adicional, independientemente de la tarifa contratada. Los miembros de los programas SUMA Silver, Gold y Platinum, así como los clientes Elite y Elite Plus de SkyTeam, mantienen la exención del pago correspondiente a esa primera pieza extra.

La restricción afecta especialmente a los cubanos residentes en España que aprovechan cada viaje para transportar alimentos, medicamentos, ropa y otros artículos de primera necesidad destinados a familiares en la isla, una práctica habitual ante la escasez que vive el país.

El impacto de la medida se ve amplificado por la escasa oferta de vuelos entre España y Cuba. Desde la suspensión de la ruta Madrid-La Habana por parte de Iberia el pasado 1 de junio y la salida de World2Fly el 20 de mayo, Air Europa se ha convertido en la única aerolínea española que opera vuelos directos entre ambos países.

La reducción de la oferta también ha impulsado el precio de los pasajes. Durante julio, los billetes de ida y vuelta entre Madrid y La Habana superan con frecuencia los 1,200 euros, mientras que un trayecto de solo ida puede rebasar los 800 euros.

Aunque Air Europa anunció recientemente que aumentará a cuatro sus frecuencias semanales hacia La Habana, la compañía advirtió que su programación a partir de noviembre podría modificarse en función de la evolución de las condiciones operativas de la ruta.