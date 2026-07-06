Cubano y japonesa cambian el vals por reparto en plena boda con este hit de Ya Ice Dilan

Una pareja formada por una bailarina japonesa y un bailarín cubano se convirtió en tendencia en TikTok el domingo tras publicar un video de su boda en el que interrumpieron el vals tradicional para lanzarse a bailar reparto ante todos sus invitados.

El clip, publicado por la cuenta @monkeys_1122, muestra a los novios comenzando con una coreografía de vals que de pronto se transforma en una secuencia de reparto cubano al ritmo de «Tienes (Remix)», tema de Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador.

Ambos son bailarines de ballet profesionales y residen en Canadá: ella es japonesa y él es Marcel Gutiérrez, cubano conocido en redes como «Marcel Bafff», actualmente solista en Les Grands Ballets Canadiens de Montreal.

En la descripción del video, la pareja reconoció que el momento tuvo su dificultad: «Teníamos que hacerlo! A pesar de que fue un reto porque el piso estaba muy resbaloso y no lo sabíamos, lo disfrutamos mucho!!! Espero que ustedes también».

Gutiérrez se formó en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba desde 2010 y se incorporó al Ballet Nacional de Cuba en 2019, donde fue promovido a solista en 2021. En 2023 se unió a la compañía canadiense, donde ascendió a solista en 2025.

No es la primera vez que esta pareja fusiona ambas culturas en redes. En abril de 2026 publicaron un video bailando reparto al ritmo de la misma canción en un estudio de ballet —con espejos y barra de fondo— que también se viralizó y fue cubierto por medios cubanos con el titular «Cubano pone a japonesa a bailar reparto y este fue el resultado». Antes, la cuenta ya había publicado «Repartiendo en kimono», que acumuló más de 25,000 likes.

El video de la boda se enmarca en una tendencia más amplia que ha ganado fuerza en TikTok durante 2025 y 2026: las llamadas «bodas reparteras», en las que parejas cubanas dentro y fuera de la isla incorporan el reparto a sus ceremonias nupciales. Varios casos similares han sido protagonistas de bodas reparteras en Cuba y en la diáspora.

El reparto es un género urbano nacido en los barrios populares de La Habana a finales de los años 2000, que mezcla reguetón con timba y rumba. Desde 2021 ha ganado proyección internacional impulsada en gran medida por TikTok, donde videos de cubanos bailando reparto en contextos inesperados se viralizan con regularidad.

«Tienes (Remix)», la canción que suena en el video de la boda, fue lanzada el 19 de noviembre de 2025 y alcanzó el número uno en las listas LaGENTEdice y TenerEnCuenta, convirtiéndose en uno de los temas de reparto más usados en videos virales de fusión durante el último año.