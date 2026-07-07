Trump modera su discurso sobre Giorgia Meloni en Turquía: ¿Habrá reconciliación?

Donald Trump moderó este martes su tono hacia la primera ministra italiana Giorgia Meloni durante una rueda de prensa en Ankara, Turquía, al describirla como «una buena persona, en realidad».

Lo hizo apenas 24 horas después de publicar en Truth Social un meme burlándose de ella con el texto «Se necesita una orden de alejamiento».

La declaración de hoy del presidente estadounidense llegó en respuesta a una pregunta directa de un periodista.

Cuando un reportero le pidió que aclarara el sentido de la publicación con la orden de alejamiento, Trump respondió con tono ambivalente:

«Oh, no lo sé. Creo que es una buena persona, en realidad. Tuvimos una mala relación, pero se volvió un poco mala porque se negó a ayudarnos. No la presioné mucho. Pero se negó a involucrarse con Irán, se negó a involucrarse. Como se imaginará, no me hizo ninguna gracia».

El mandatario insistió en que el distanciamiento no fue producto de una presión fallida, sino de una decisión unilateral de Roma:

«Agriaron un poco mi relación con ella, pero me gusta. Creo que es una buena persona, en realidad, pero creo que cometió un error».

Y remató con una frase que repitió dos veces ante los periodistas:

«Simplemente no estuvo con nosotros, y eso no me gustó. Como se imaginará, eso no me gustó».

Una crisis con larga cronología

La tensión entre Trump y Meloni viene de meses atrás. En abril de 2026, Trump la calificó de «inaceptable» en el Corriere della Sera tras la defensa que hizo la primera ministra del papa León XIV, quien se opuso a la guerra contra Irán.

En junio, el presidente afirmó que Meloni le había «suplicado» una fotografía en el G7 de Évian, acusación que ella rechazó con dureza: «Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas, estoy francamente atónita. Ni yo ni Italia mendigamos jamás».

El 20 de junio, Trump descartó cualquier reconciliación.

«Ahora, después de que Estados Unidos derrotó militarmente a Irán, quiere volver a ser amiga para subir sus números. ¡No, gracias!».

Meloni le respondió: «Mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya».

La cumbre de Ankara es el primer encuentro cara a cara entre ambos líderes desde que estalló la crisis.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, que acompaña a Meloni en Turquía, resumió la postura de Roma:

«Las personas pasan, pero las relaciones con EE.UU. deben mantenerse. Es fundamental mantener las relaciones con un aliado tan importante».