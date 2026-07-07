Trump reabre la disputa por Groenlandia y lanza dura advertencia a la OTAN

Donald Trump volvió este martes a reclamar Groenlandia durante la cumbre de la OTAN en Ankara, amenazando con retirar todas las tropas estadounidenses de Europa y culpando a Dinamarca del deterioro de su relación con la alianza.
Las declaraciones, recogidas por la agencia EFE y varios medios internacionales, se produjeron en la rueda de prensa conjunta con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan nada más aterrizar en la capital turca, convirtiendo la jornada inaugural en un nuevo capítulo de tensión transatlántica.
El presidente fue directo al señalar el origen de su distanciamiento con la alianza:
«Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia. Pero es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y barcos rusos, y eso no va a ocurrir».
Trump insistió en una posición que mantiene desde el inicio de su segundo mandato:
«Siempre he pensado que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos, no por Dinamarca».
La amenaza de retirar tropas de Europa
Trump escaló el tono con una advertencia directa a sus aliados:
«Podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa porque, como probablemente hayan observado, Europa es un lugar muy distinto al de hace 20 años».
Añadió un pronóstico sombrío: «Será mejor que tengan cuidado con la inmigración y con la energía. Si no tienen cuidado con esas dos cuestiones, ya no habrá una Europa».
Sobre el gasto en defensa, fue igualmente contundente: «Nos hemos gastado miles de millones en defender Europa, y ellos no nos trataron bien. No necesitaba su ayuda, pero es que dijeron que no nos iban a ayudar antes incluso de que lo pidiésemos».
Críticas a Italia, Alemania y Francia por Irán
Trump ajustó cuentas con los aliados que se negaron a participar en la operación militar contra Irán en marzo de 2026 con una frase escueta: «Italia nos dijo que no. Alemania nos dijo que no. Francia nos dijo que no».
Reconoció, además, que la negativa respondía a una prueba deliberada.
«Estaba poniendo a prueba a la gente. Quería comprobar si realmente estarían ahí por nosotros, porque desde hace mucho tiempo digo que nosotros estamos ahí para ellos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros», aseveró
Sobre la primera ministra italiana Giorgia Meloni, adoptó un tono entre condescendiente y conciliador:
«Se negó a implicarse, así que eso deterioró un poco mi relación con ella. Pero me cae bien. De hecho, creo que es una buena persona. Sin embargo, pienso que cometió un error».
Dinamarca responde: «Groenlandia no está en venta»
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondió desde la misma cumbre con firmeza:
«Por supuesto que Groenlandia no está en venta. Lo hemos dicho claramente desde el principio. Los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos. Ellos mismos lo han dejado claro».
Frederiksen lanzó además un mensaje al conjunto de la alianza: «Hay muchos enemigos fuera de la OTAN. No necesitamos enemistades dentro de la Alianza».
Sanciones levantadas a Turquía como gesto al anfitrión
Como contrapartida a su presencia en Ankara, Trump anunció el levantamiento de las sanciones impuestas a Turquía por la compra del sistema de misiles ruso S-400, abriendo la puerta al posible reingreso de Ankara al programa del caza F-35.
El presidente justificó la decisión con una frase que resume su visión de las alianzas:
«No sancionamos a amigos. Tengo una buena relación con Vladímir Putin, que sé que respeta mucho a Erdogan».
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