Desmienten a René González: «No es cierto que sea la primera fatalidad del CAC en 15 años»

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La afirmación del presidente del Club de Aviación de Cuba (CAC), René González Sehwerert, de que la muerte del niño Alejandro en la Isla de la Juventud representaba «la primera fatalidad del CAC en 15 años» fue refutada públicamente por la página de Facebook «Amantes de la Aviación Cubana», que documentó al menos cuatro fallecimientos previos en deportes aéreos cubanos entre 2022 y 2023.

El lunes, González intervino en los comentarios del comunicado oficial del CAC para defender la práctica del parapente tándem y al piloto involucrado en el accidente que cobró la vida del menor de 12 años en la Isla de la Juventud.

En esos comentarios, el dirigente escribió: «Es la primera fatalidad del CAC en 15 años, en que se han hecho 60 mil saltos en paracaídas tándem, con otros miles de vuelos en paramotor y parapente, incluyendo cientos de menores».

La respuesta no tardó en llegar.

La página «Amantes de la Aviación Cubana» publicó una refutación punto por punto que desmonta esa versión con casos documentados y reconocidos por la propia organización que González preside.

El primero de los casos citados corresponde a Fabián Batista Hidalgo, de 19 años y miembro del Club Vuelo Santiago, quien murió en un accidente de parapente en Puerto de Boniato, Santiago de Cuba, en diciembre de 2022.

En marzo de 2023, Raidel Cobas, de 33 años, falleció durante un ejercicio de paracaidismo en Varadero y fue trasladado al hospital militar de Matanzas, donde murió.

Meses después, en agosto de ese mismo año, Miladis Ríos Góngora, profesora universitaria de 51 años, perdió la vida cuando su paracaídas principal no se abrió correctamente durante un salto de entrenamiento. La Federación Cubana de Paracaidismo informó oficialmente ese fallecimiento.

El cuarto caso es el de Edelio Varona Pino, militar de las Tropas Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y piloto de parapente, quien murió en un accidente en Canasí en diciembre de 2023.

Ante ese hecho, la propia Federación Cubana de Paracaidismo emitió un lamento oficial con una frase que contradice directamente las palabras de González: «La comunidad de los Deportes Aéreos del CAC está de luto».

La publicación que recoge estos antecedentes concluye con una crítica directa al dirigente: «Cuando quien hace la afirmación es precisamente el presidente del Club de Aviación de Cuba, uno esperaría rigor y memoria, no una versión que borra tragedias que fueron reconocidas por su propia organización».

González, quien fue condenado en Estados Unidos por integrar la Red Avispa —red de espionaje cubana activa en ese país durante los años 90— y a su regreso a Cuba fue designado Héroe de la República y puesto al frente del CAC, también salió en defensa del piloto involucrado en la muerte de Alejandro, argumentando que «la liberación de los arneses es imprescindible para poder asistir al pasajero, de lo contrario el equipo los puede arrastrar a ambos».

El CAC informó que una comisión conjunta con el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba partiría este miércoles hacia la Isla de la Juventud para sumarse a la investigación del accidente ocurrido el 5 de julio, cuando el menor cayó al mar durante un vuelo tándem en parapente y su cuerpo fue localizado más de 21 horas después.