Accidente en parapente donde murió niño en Isla de la Juventud se debió a «cambio brusco de viento»

Vídeos relacionados:

Las autoridades cubanas de aviación determinaron que un cambio brusco de viento provocado por una nube de tormenta fue la causa directa del accidente de parapente tándem que le costó la vida al niño Alejandro, de 12 años, el sábado 5 de julio en la Isla de la Juventud, según informó la Agencia Cubana de Noticias.

Una comisión conjunta del Club de Aviación de Cuba (CAC) y el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) se trasladó a la isla el martes 8 de julio para evaluar los elementos legales, técnicos y de seguridad del caso. La investigación estableció que las corrientes generadas por la tormenta chocaron con la ladera oeste de la Sierra de Caballos, se desplazaron en ascenso hacia el este y empujaron el parapente —que sobrevolaba Playa Paraíso— hacia el mar, forzando un amerizaje de emergencia a unos 500 metros de la costa.

El menor, residente del reparto Abel Santamaría, realizaba un vuelo tándem con un piloto del CAC cuando ocurrió el incidente. Al caer al agua, el piloto intentó liberarse de los arneses y perdió el control sobre el pasajero, quien desapareció antes de que llegara el rescate. El cuerpo del niño fue localizado el lunes 7 de julio, alrededor de las 12:30 p.m., tras más de 21 horas de búsqueda.

Las condiciones meteorológicas en la zona habían sido reportadas como «buenas» antes del vuelo, lo que no anticipaba el giro repentino que desencadenó la tragedia.

Sin embargo, la investigación también expuso graves irregularidades que agravaron el riesgo. El vuelo no era una actividad deportiva rutinaria: se había improvisado una línea de vuelos comerciales no autorizada que cobraba 3,000 pesos cubanos por persona, sin que el CAC hubiera gestionado ni obtenido autorización del Ministerio de Turismo para operar en la isla.

Además, el piloto —aunque experimentado como deportista— no contaba con la certificación de piloto tándem ni estaba habilitado para vuelos comerciales, pues aún se encontraba en proceso de certificación. Tampoco se realizaron los registros documentales exigidos para este tipo de actividad, lo que impidió que los familiares del menor pudieran otorgar un consentimiento informado válido.

El CAC suspendió todas las actividades de vuelo libre en la Isla de la Juventud hasta concluir los análisis, y aseguró que ningún ingreso de esa operación no autorizada ingresó a sus finanzas.

La tragedia también desató una controversia sobre el historial de seguridad del club. Su presidente, René González Sehwerert, declaró el sábado pasado que se trataba de la «primera fatalidad del CAC en 15 años» con más de 60 mil saltos realizados, y defendió la decisión del piloto argumentando que «el equipo podría arrastrar a ambos si no se libera».

Esa versión fue desmentida por la comunidad aerodeportiva y por la página «Amantes de la Aviación Cubana», que documentó al menos cuatro fallecimientos previos vinculados a deportes aéreos bajo estructuras relacionadas con el club entre 2022 y 2023, apuntando a un patrón de opacidad institucional en el manejo de accidentes.

Las autoridades del orden público continúan investigando las circunstancias del caso y mantienen contacto con la dirección del club, mientras la Federación Cubana de Paracaidismo expresó que «la comunidad de deportes aéreos está de luto».