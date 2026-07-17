«El salvavidas habría marcado la diferencia»: exespía René González sobre tragedia en Isla de la Juventud

El Club de Aviación de Cuba (CAC), presidido por el exespía René González Sehwerert, publicó un comunicado en el que reconoce que la ausencia de un chaleco salvavidas fue determinante en la muerte del niño Joel Alejandro Suárez Sánchez, de 12 años, durante un vuelo tándem en parapente en la Isla de la Juventud el pasado 4 de julio.

«Todos sabemos que el uso del salvavidas, la más elemental medida de seguridad exigida para esa operación, hubiera hecho la diferencia entre sólo un incidente y el accidente mortal que se sucedió. No es justo descargar sobre la madre la responsabilidad de descubrirlo», reconoció el exespía.

El documento rechaza de manera explícita las voces dentro de la comunidad aerodeportiva que señalaban a la madre del menor como responsable de lo ocurrido.

Según el González, la mujer llegó a firmar el consentimiento tras superar sus dudas iniciales por la observación de vuelos previos exitosos, las garantías verbales de los operadores y la insistencia del propio niño.

«Esa madre estaba insegura respecto a firmar el consentimiento, y su inseguridad fue vencida por la observación práctica de varios vuelos exitosos, las afirmaciones verbales que recibió de los operadores y la insistencia del niño», señaló González.

El comunicado añade que «la falta de un acta de exoneración, en que se explicaran los riesgos, degradó su capacidad para ofrecer un consentimiento informado».

La investigación conjunta del CAC y el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) reveló graves irregularidades en la operación: el vuelo formaba parte de un negocio comercial no autorizado que cobraba 3,000 pesos cubanos por persona sin permiso del Ministerio de Turismo, y el piloto carecía de certificación para vuelos tándem y de habilitación comercial.

La comisión investigadora también subrayó que no se utilizaron chalecos salvavidas, cuyo uso es obligatorio según las Regulaciones Aeronáuticas Cubanas para operaciones en proximidades de la costa.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El accidente ocurrió cuando una nube de tormenta generó corrientes que empujaron el parapente hacia el mar desde unos 50 metros de altura, amerizando a unos 500 metros de la costa.

Al intentar liberarse de los arneses dentro del agua, el piloto perdió el control sobre el menor, cuyo cuerpo fue localizado el lunes 6 de julio.

El nuevo comunicado contrasta con la postura inicial de González, quien declaró el 6 de julio que se trataba de «la primera fatalidad del CAC en 15 años», afirmación que fue desmentida por la comunidad aerodeportiva, que documentó al menos cuatro muertes vinculadas a deportes aéreos entre 2022 y 2023.

El 14 de julio, el CAC decretó una moratoria temporal sobre todos los vuelos en parapente tándem en el país, con excepción de los vuelos deportivos individuales.

«Trabajemos todos para que nunca más un niño, cuya suerte sus padres pusieron en nuestras manos, pase en un abrir y cerrar de ojos del disfrute de una bella experiencia al horror con que terminó la vida de Alejandro», concluyó el comunicado del exespía René González, presidente de el Club de Aviación de Cuba.