Tragedia en el sur de Florida: muere niña de 2 años tras ser dejada en un auto bajo el sol

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Una niña de dos años perdió la vida el domingo en Hallandale Beach, Florida, después de que una niñera la dejara dentro de una minivan bajo un calor extremo, según informó la Policía local.

Los agentes llegaron a una vivienda del bloque 900 de Northwest 7th Avenue alrededor de la 1:35 p.m. y encontraron a la pequeña inconsciente en el asiento trasero del vehículo.

La menor fue trasladada de urgencia a un hospital, donde fue declarada muerta. Las autoridades no precisaron cuánto tiempo estuvo encerrada en el auto.

Ese día, el índice de calor en Hallandale Beach —ciudad ubicada a unas 20 millas al norte de Miami— alcanzó los 101°F (38°C), una temperatura que puede convertir el interior de un vehículo en una trampa mortal en cuestión de minutos.

El caso fue remitido a los fiscales del condado de Broward para su revisión.

La Policía de Hallandale Beach aclaró que «no se ha tomado ninguna decisión de cargos en este momento».

El departamento policial emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y lanzó un llamado directo a la comunidad: «Esta es una pérdida desgarradora, y nuestros pensamientos están con la familia de la niña y con todos los afectados por esta tragedia. También queremos aprovechar este momento para recordarle a cada padre, tutor y cuidador de nuestra comunidad: siempre revisen el asiento trasero antes de cerrar el vehículo y alejarse».

La tragedia se produce en el marco de una ola de calor que dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos durante el fin de semana del 4 de julio, con más de 160 millones de personas bajo alertas de calor extremo en todo el país.

En el sur de Florida, las sensaciones térmicas llegaron a superar los 113°F (45°C) en esos días, según reportes meteorológicos que advirtieron sobre el peligro de las celebraciones del Día de la Independencia bajo ese calor sofocante.

Según la organización sin fines de lucro KidsAndCars.org, esta niña es al menos el décimo menor que muere en un auto caliente en Estados Unidos en lo que va de 2026, y el cuarto caso registrado en Florida en el mismo año.

Los casos anteriores en el estado ocurrieron en Winter Haven el 31 de marzo y en Riverview el 20 de junio.

Un caso de características similares se registró en Florida en julio de 2023, cuando una bebé de 10 meses murió tras ser olvidada por su niñera en un vehículo bajo el sol.

Desde el 1 de enero de 2026 rige en Florida una nueva ley que penaliza específicamente no proteger a niños o mascotas dentro de vehículos calientes, aunque su aplicación depende de que los fiscales decidan presentar cargos.

Florida es históricamente el segundo estado con más muertes infantiles por esta causa en el país, con 112 casos registrados entre 1990 y 2024, solo superado por Texas.

A nivel nacional, KidsAndCars.org contabiliza más de 1,100 menores fallecidos por esta causa desde 1990, y el 88% de ellos tenía menos de tres años.