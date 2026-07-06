Al menos 25 muertos por ola de calor en EE.UU.

Calor en EE.UU. (Imagen de referencia) Foto © Captura Telemundo

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Una ola de calor que azotó Estados Unidos durante el fin de semana del 4 de julio dejó al menos 25 muertos, la mayoría en el estado de Nueva Jersey, tras una semana de temperaturas extremas que batieron récords históricos en al menos 18 ciudades del país.

Las víctimas en Nueva Jersey tenían entre 30 y 80 años y fueron halladas principalmente en viviendas sin aire acondicionado, aunque también se encontraron personas fallecidas en la calle y en vehículos estacionados en las zonas central y norte del estado.

La cifra fue escalando a lo largo del sábado: de 19 fallecidos reportados por la tarde subió a 22 y luego a 25 en pocas horas.

La portavoz del Departamento de Salud estatal advirtió que el número «puede ser más».

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, describió el episodio con dureza: «Este clima es extremo y peligroso... y este es el periodo de calor más intenso que hemos visto en más de 14 años».

Las temperaturas rompieron marcas históricas en múltiples puntos del país.

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York registró 40 °C el jueves 2 de julio, superando el récord anterior de 38,3 °C fijado en 1966.

Filadelfia alcanzó 39,4 °C, igualando una marca de 1901, mientras que Central Park llegó a 37 °C, su valor más alto desde 2012.

Entre las ciudades afectadas también figuraron Washington D.C. y Jacksonville, Florida.

En total, más de 160 millones de estadounidenses estuvieron bajo alertas de calor intenso o extremo, y cerca de un millón de hogares y negocios perdieron el suministro eléctrico.

Este lunes, las temperaturas comenzaban a ceder en la costa este, con máximas proyectadas entre 70 y 90 °F.

Sin embargo, el suroeste del país —Arizona y California— continuará bajo condiciones extremas hasta el jueves.

Al mismo tiempo, una nueva amenaza se cierne sobre el noreste: unas 40 millones de personas desde Delaware hasta Connecticut quedaron este lunes bajo alerta por inundaciones y tiempo severo, con tormentas que amenazan con desbordamientos repentinos en Filadelfia y Nueva York.

Las autoridades neoyorquinas pidieron a la población extremar precauciones ante las fuertes lluvias previstas para este lunes y el martes.

En Ohio, mientras tanto, se emitieron alertas de tornado y tormentas eléctricas severas, con vientos intensos que ya causaron daños visibles en la zona de Birdman.

La ola de calor que amenazó las celebraciones del Día de la Independencia coincidió con el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, obligando a cancelar o modificar numerosos eventos festivos en todo el país.

El calor es históricamente la principal causa de muerte climática en EE.UU., y los expertos advierten que los veranos extremos se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos.

La gobernadora Sherrill instó a la población a llamar al 2-1-1 para localizar centros de refrigeración disponibles en Nueva Jersey, mientras las autoridades sanitarias no descartan que el balance final de víctimas continúe en aumento.