Indignación en Cuba por las palabras de El Cangrejo: «Que viva un mes como nosotros»

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Las declaraciones de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como «El Cangrejo», desataron este martes una ola de indignación entre los cubanos tras publicarse su primera entrevista con un medio estadounidense, concedida a USA Today el lunes.

La frase que encendió las redes fue pronunciada mientras vestía zapatillas Hermès, camiseta Hugo Boss y un reloj Rolex Submariner: «Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo. Pero me levanto todos los días para revertir esa situación».

La respuesta de los cubanos fue inmediata y contundente.

«Que viva un mes como nosotros», escribió uno.

«Eso no se llama dolor, se llama desconexión», respondió otro.

«Que pase hambre un mes y después opine», «Que intente vivir con 2,000 pesos al mes» y «Que viva con un apagón de 72 horas» fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en redes sociales.

El contraste entre sus palabras y su estilo de vida resultó insoportable para miles de personas que sobreviven con salarios de entre 10 y 15 dólares mensuales y soportan cortes de electricidad de hasta 23 horas diarias.

La entrevista se realizó durante dos días en junio en La Habana, desde la oficina que fue de su abuelo en el Palacio de Convenciones, sede del parlamento cubano.

El Cangrejo completó su atuendo con una cadena de oro y un medallón dedicado a Fidel y Raúl Castro, y guardaba sus informes clasificados en un maletín de cuero Salvatore Ferragamo.

El mismo lunes en que se publicó la entrevista, Cuba sufrió su octavo apagón total en 24 meses, con el sistema eléctrico generando apenas 935 megavatios frente a una demanda de 3,100 MW, dejando al 71% del país sin electricidad.

En la misma entrevista, El Cangrejo se presentó como un posible interlocutor con Washington: «Puedo negociar con cualquier persona designada por EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump».

Al mismo tiempo, dejó claro que no abandonaría los principios del castrismo y lanzó una frase con tono de sucesión dinástica: «Nunca me ha interesado la política. Nunca ha sido una vocación mía. Pero si en algún momento la revolución me necesita, lo haré».

Esa última declaración fue cuestionada públicamente por el humorista Ulises Toirac, quien preguntó en Facebook este martes: «¿Cuál es la Revolución que decide quién debe dar un paso al frente y quiénes atrás?», señalando que ese concepto no es más que el camuflaje de una dictadura sin mandato democrático.

El Cangrejo es coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal de Raúl Castro desde 2016.

Es hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA, el conglomerado militar que controla una parte sustancial de la economía cubana.

Según una investigación periodística, realizó al menos 23 viajes en jet privado a Panamá entre 2024 y finales de 2025.

Frank Mora, profesor de la Florida International University, lo resume así en declaraciones a USA Today: «Es el nieto preferido. Raúl Castro confió en su padre, y él es el nieto que más quiso».

Para miles de cubanos que hacen colas interminables, comen lo que encuentran y viven a oscuras, sus palabras sobre el «dolor» de ver al pueblo sufrir no generaron empatía sino rabia.

«El problema es que nunca ha vivido como el pueblo», escribió uno de los comentaristas. «Que se quite los escoltas y salga solo», añadió otro.