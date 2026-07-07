ONU aprueba debate sobre el embargo al régimen de Cuba con 136 votos a favor y 9 en contra

Aprobado el debate solicitado por el régimen de Cuba en la Asamblea General de la ONU.

Vídeos relacionados:

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este martes la apertura de un debate urgente solicitado por el régimen cubano sobre el embargo estadounidense, con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones.

Es la primera vez que Cuba recurre a este mecanismo extraordinario, distinto de la votación anual que se celebra cada octubre.

La votación no levanta ni modifica el embargo: únicamente autoriza la celebración de un debate bajo el Tema 38 de la agenda de la ONU, titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».

Los nueve países que rechazaron abrir el debate fueron Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Israel, Marruecos, República Checa, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.

Antes de la votación, el delegado estadounidense intentó frenar el proceso con una intervención que, según la delegación cubana, excedía el carácter procesal de la sesión.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien encabezó la delegación del régimen de La Habana, interpuso tres mociones de orden y acusó a la presidencia de la Asamblea de no llamar al orden al representante de Washington.

«Me sorprende que la presidencia de la Asamblea no haya llamado al orden al delegado de los Estados Unidos de América, que está haciendo una intervención de sustancia, que de ninguna manera tiene carácter procesal», señaló Rodríguez Parrilla desde el estrado en un nuevo acto circense.

El contexto diplomático previo al debate estuvo marcado por una intensa presión de Washington.

Según un cable filtrado firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y publicado por The Nation el 2 de julio, el Departamento de Estado instruyó a sus embajadas para presionar a gobiernos de todo el mundo y bloquear la apertura del debate, clasificando a los países en tres categorías con directrices diferenciadas.

Pese a esa presión, el resultado fue favorable al régimen cubano, aunque el respaldo de 136 naciones es notablemente inferior a los 165 votos que Cuba obtuvo en la votación anual de octubre de 2025, el peor registro en más de tres décadas, lo que refleja el efecto parcial de la campaña diplomática estadounidense.

El régimen aprovechó el resultado para proyectar una narrativa de victimismo internacional.

Miguel Díaz-Canel publicó en X que «cada voto muestra sentido de justicia y valentía, al sobreponerse a fuertes presiones desde días previos, y a las descaradas mentiras del delegado de EE.UU. para sabotearlo».

Lo que el mandatario cubano omitió es que La Habana acumula más de 30 votaciones consecutivas favorables en la ONU sin haber implementado ninguna reforma estructural ni mejorado la situación de derechos humanos en la isla, donde la crisis energética, la escasez de alimentos y la represión política siguen siendo la realidad cotidiana de millones de cubanos.

EE.UU. afirma haber ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, cuya distribución, según Washington, ha sido obstaculizada por las propias autoridades cubanas al exigir que los fondos pasen por canales independientes como organizaciones no gubernamentales e iglesias.