EE.UU. exhibe en la ONU fotos de presos políticos cubanos y acusa al régimen de encarcelar la libertad

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, exhibió este martes fotografías de presos políticos cubanos ante la Asamblea General y pronunció un encendido discurso en el que acusó al régimen de La Habana de ser el verdadero responsable del sufrimiento del pueblo cubano.

La intervención se produjo durante una sesión extraordinaria convocada a petición del régimen para debatir el embargo estadounidense, mientras Cuba atravesaba su tercer colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026.

Waltz reencuadró desde el inicio el debate: «Se ha hablado mucho del bloqueo hoy, y efectivamente existe un bloqueo ante todos nosotros: el bloqueo que el régimen cubano ejerce de forma despiadada a su propio pueblo, década tras década».

El diplomático señaló la ironía del apagón como telón de fondo: «Tristemente, Cuba vuelve a estar en la oscuridad. Hay un nuevo apagón en toda la isla», dijo, para luego añadir que «siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen, para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro. Allí sí que hay luz».

El momento más impactante llegó cuando Waltz levantó ante los delegados fotografías de presos políticos cubanos, uno por uno, leyendo sus nombres en voz alta.

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fue el primero: «Su delito fue ser artista», dijo el embajador, señalando que se encuentra en una cárcel de máxima seguridad. La condena de cinco años del artista vence el 9 de julio, apenas dos días después de esta sesión.

También mencionó a Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), rapero y coautor del himno «Patria y Vida», condenado a nueve años por escribir canciones que el régimen considera subversivas; a un músico identificado como Fernando Almadévez Rivera; al poeta Duannis León Taboada, de 24 años, condenado a 14 años y actualmente en celda de castigo en Combinado del Este; y a los hermanos Jorge y Martín Perdomo, cuya detención la propia ONU ha condenado y pedido su liberación.

«No son violentos, no tienen armas. Lo que llevan es flores, y escriben poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en la cárcel», afirmó Waltz.

El discurso también apuntó a la corrupción de la nomenclatura: cuestionó cómo el presidente cubano puede permitirse una corbata Hermès, un reloj Rolex y un bolígrafo Montblanc mientras el pueblo pasa hambre; cómo la familia Castro posee 700 mansiones en la isla, en la Costa del Sol y en Moscú; y cómo el conglomerado militar GAESA controla la mitad de la economía con un fondo fiduciario de 18,000 millones de dólares sin que «ni un centavo vaya al pueblo cubano».

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla interrumpió en dos ocasiones el discurso mediante mociones de orden, siendo rechazado ambas veces por la presidencia de la Asamblea. En su segunda intervención, llamó al diplomático estadounidense «mentiroso» y afirmó que la ONU «no es un campamento de boinas verdes».

Waltz respondió sin inmutarse: «La verdad ofende, y la verdad no es una falta de respeto».

Waltz cerró su intervención con una exigencia directa a las delegaciones: «Estén del lado del pueblo cubano, no estén con el régimen que ha quebrado a ese país. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ha llegado la hora de tomar una decisión».

Pese a la presión diplomática de Washington —que según un cable filtrado del secretario Marco Rubio instruyó a sus embajadas para bloquear el debate—, la Asamblea General aprobó la apertura de la sesión con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, un resultado notablemente inferior a los 165 votos que Cuba obtuvo en la votación anual de octubre de 2025.