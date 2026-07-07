Bruno Rodríguez intenta silenciar al representante de EE.UU. en la ONU cuando denunciaba apagones y presos políticos

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla intentó interrumpir en dos ocasiones este martes la intervención del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas para la Administración y la Reforma, Jeffrey Bartos, mientras este denunciaba los apagones en Cuba y la situación de los más de 800 presos políticos de la isla. En ambos casos, la presidencia de la Asamblea General rechazó las objeciones y permitió que el diplomático estadounidense continuara su discurso.

El tenso intercambio ocurrió durante una sesión extraordinaria celebrada en Nueva York para decidir si la Asamblea General abriría un debate sobre el embargo estadounidense contra Cuba.

Bartos aprovechó su intervención para cuestionar la situación humanitaria en la isla en medio del nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

«Dondequiera que haya unos pocos generadores en funcionamiento en esa isla, les aseguro que no están alimentando las celdas de los presos políticos. No están alimentando los refrigeradores de las familias cubanas. No están alimentando una sala de hospital llena de pacientes que esperan medicamentos, oxígeno o una cirugía», afirmó.

Las declaraciones provocaron la inmediata reacción de Rodríguez Parrilla, quien solicitó una moción de orden para que el presidente de la sesión llamara al orden al representante estadounidense.

«Me sorprende que la presidencia de la asamblea no haya llamado al orden al delegado de los Estados Unidos de América, que está haciendo una intervención de sustancia que de ninguna manera tiene carácter procesal. Le pido que lo llame al orden», reclamó.

La presidencia rechazó la solicitud y recordó al canciller cubano que el artículo 71 del reglamento impide utilizar una moción de orden para debatir el fondo del asunto. Acto seguido devolvió la palabra a Bartos.

Minutos después, Rodríguez volvió a interrumpir la intervención con una segunda protesta, que corrió la misma suerte.

Lejos de moderar su discurso, Bartos retomó la palabra para endurecer aún más sus críticas al régimen cubano.

«¿Tienen electricidad los más de 800 presos políticos en sus celdas? ¿Tienen ventiladores? ¿Tienen teléfonos? ¿Tienen luz para leer, escribir, rezar o simplemente sobrevivir?», preguntó ante la Asamblea.

El diplomático estadounidense aseguró que el verdadero embargo que sufren los cubanos no es el impuesto por Washington, sino el que, a su juicio, ejerce el propio régimen.

«Ese es el verdadero embargo a Cuba. No es el que La Habana pretende que existe. Es el embargo que el régimen impone a su propio pueblo: a la libertad de expresión, a la fe, a la iniciativa empresarial, a la disidencia, a los derechos políticos y a la esperanza, y ahora, literalmente, a la luz», afirmó.

Bartos también criticó el costo de la sesión, estimado en unos 84,000 dólares, y sostuvo que esa suma habría permitido alimentar durante un mes a 3,500 niños cubanos, adquirir más de 1,600 linternas solares para familias sin electricidad o cubrir más de 400 años del salario promedio anual de un trabajador en la isla.

Asimismo, acusó al Gobierno cubano de convocar la reunión «para fabricar contenido» en lugar de afrontar la crisis que atraviesa el país y pidió a las delegaciones votar en contra de abrir el debate.

Pese a la oposición de Washington, la Asamblea General aprobó la celebración del debate con 136 votos a favor, nueve en contra —entre ellos Estados Unidos, Argentina e Israel— y 30 abstenciones.

Durante su posterior intervención, Rodríguez Parrilla denunció lo que calificó como una «guerra multidimensional, no convencional» contra Cuba y acusó a Estados Unidos de mantener un «cerco energético equivalente a un bloqueo naval» mediante sanciones y presiones sobre los buques que suministran combustible a la isla, escribió en su cuenta de la red social X.

El enfrentamiento verbal se produjo mientras Cuba afronta su tercer colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026. El apagón comenzó el lunes, cuando la generación cayó hasta dejar un déficit cercano a los 2,230 MW frente a una demanda de unos 3,100 MW, provocando un nuevo corte eléctrico de alcance nacional.

La sesión de este martes tuvo carácter extraordinario y fue convocada a petición del Gobierno cubano, al margen de la tradicional votación anual sobre el embargo, prevista para el próximo 27 de octubre.