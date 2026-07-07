USCIS endurece entrevistas para ajuste de estatus y exige más justificaciones a solicitantes de residencia

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha endurecido significativamente las entrevistas para el ajuste de estatus, exigiendo a quienes solicitan la residencia permanente que demuestren no solo que cumplen los requisitos técnicos, sino también por qué merecen recibir ese beneficio desde dentro del país, según informó Telemundo este martes.

El cambio tiene su origen en el memorándum de política PM-602-0199, firmado el 21 de mayo de 2026, que reencuadra el ajuste de estatus como un «alivio discrecional extraordinario» y no como un trámite administrativo ordinario.

El documento establece con claridad que «el extranjero tiene la responsabilidad de demostrar por qué la discreción administrativa debe ejercerse a su favor», lo que implica que cumplir los requisitos legales ya no garantiza la aprobación.

En la práctica, los oficiales están interrogando a los solicitantes sobre por qué eligieron tramitar su residencia desde dentro de Estados Unidos en lugar de hacerlo por vía consular en el extranjero, una pregunta que antes no formaba parte del guion habitual de las entrevistas.

Los solicitantes deben presentar factores positivos concretos que respalden su caso: lazos familiares con ciudadanos o residentes permanentes, empleo estable y continuo, pago de impuestos, participación comunitaria y cumplimiento de las leyes migratorias.

Por el contrario, los factores negativos —historial de violaciones migratorias, empleo no autorizado, estadías vencidas, declaraciones falsas o inconsistencias documentales— pueden derivar en una denegación, e incluso en el inicio de procedimientos de deportación si el solicitante no cuenta con estatus legal vigente al momento de la negativa.

Abogados que han asistido a entrevistas desde la publicación del memorándum reportan declaraciones juradas tomadas en el momento y preguntas inusuales fuera del guion habitual, lo que refleja un escrutinio más profundo que el aplicado en años anteriores.

Según un análisis de VisaVerge, aproximadamente 1.2 millones de solicitantes tramitan su residencia por esta vía, y los más expuestos al cambio son trabajadores con visas H-1B en colas EB-2 o EB-3, ejecutivos L-1, estudiantes F-1 que cambiaron a H-1B y solicitantes de base familiar.

Los expertos advierten que los oficiales no recibirán bien respuestas que reduzcan la elección del ajuste de estatus a una cuestión de comodidad: frases como «porque es más fácil» o «porque no quería viajar» pueden interpretarse como una evasión del análisis discrecional que el oficial está obligado a realizar.

Para la comunidad cubana, el panorama tiene particularidades importantes. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 sigue vigente —solo el Congreso puede derogarla—, pero el memorándum añade una capa de escrutinio discrecional que antes no existía para quienes la utilizan.

Las entrevistas para casos I-220A, el documento que reciben los cubanos que ingresaron por parole o con autorización de entrada, se reactivaron en junio de 2026 con citaciones en oficinas como Jacksonville, Florida, y la abogada Liudmila Marcelo ha identificado tres áreas críticas en esas sesiones: la intención al entrar al país, el servicio militar en Cuba y la pertenencia a organizaciones políticas como los Comités de Defensa de la Revolución.

El escenario se complica aún más por una norma del Departamento de Seguridad Nacional vigente desde el 10 de julio de 2026 que autoriza a USCIS a denegar solicitudes ya aceptadas si detecta errores técnicos como firmas inválidas o ausentes, lo que implica pérdida del caso, reinicio completo del proceso y pérdida del dinero pagado.

El Boletín de Visados de julio de 2026 confirma que varias categorías laborales han alcanzado su límite anual, lo que se traduce en tiempos de espera más largos y un mayor número de denegaciones previstas hasta el 30 de septiembre de 2026.