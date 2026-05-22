EE.UU. endurece el ajuste de estatus: ya no bastará con ser elegible para obtener la residencia

Incluso un extranjero elegible debe persuadir al juez de inmigración de que merece un ejercicio favorable de la discreción

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Esatdos Unidos (USCIS) publicó este jueves un memorando de política que endurece formalmente el enfoque sobre el ajuste de estatus migratorio, el proceso que permite obtener la residencia permanente sin salir del país, y deja claro que cumplir los requisitos técnicos no garantiza la aprobación.

El documento oficial PM-602-0199, firmado el 21 de mayo de 2026 desde la Oficina del Director en Camp Springs, Maryland, establece que el ajuste de estatus "es un asunto de discreción y gracia administrativa, no diseñado para sustituir el proceso consular ordinario de visas de inmigrante".

El memorando recuerda que tribunales y la Junta de Apelaciones de Inmigración han caracterizado históricamente este beneficio como un "alivio extraordinario", y cita al Tribunal Supremo en el caso Patel v. Garland (2022).

"Incluso un extranjero elegible debe persuadir al juez de inmigración de que merece un ejercicio favorable de la discreción", precisa el documento.

La carga de la prueba recae sobre el solicitante. Según el memorando, "el extranjero tiene la responsabilidad de demostrar por qué la discreción administrativa debe ejercerse a su favor".

Asimismo, advierte que "la ausencia de factores negativos, por sí sola, no demuestra equidades inusuales o sobresalientes" suficientes para merecer aprobación.

Los oficiales de USCIS deberán analizar con mayor rigor violaciones de leyes migratorias, fraude o declaraciones falsas ante cualquier agencia gubernamental, conducta inconsistente con el propósito del estatus o del parole, y la intención de residir permanentemente en Estados Unidos cuando el solicitante ingresó con una visa temporal.

El documento subraya que quienes entraron bajo parole o como no inmigrantes tenían la expectativa legal de salir del país al cumplirse el propósito de su admisión, y que buscar el ajuste de estatus en lugar de tramitar una visa de inmigrante desde el exterior "contraviene esa expectativa del Congreso".

Una advertencia directa para quienes mantienen estatus legal en categorías de "doble intención". El memorando aclara que eso "no es suficiente, por sí solo, para merecer una aprobación discrecional".

El impacto sobre la comunidad cubana es significativo. La Ley de Ajuste Cubano de 1966, que solo el Congreso puede derogar, sigue vigente y el memorando no la elimina.

Sin embargo, el nuevo énfasis en la discrecionalidad refuerza una tendencia ya devastadora. Las aprobaciones de residencia para cubanos cayeron un 99,8 % entre octubre de 2024 y enero de 2026, pasando de 10,984 en febrero de 2025 a apenas 15 en enero de 2026, según el Instituto Cato.

En ese mismo período, las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) a migrantes cubanos aumentaron un 463 %, y en marzo de 2026 abogados presentaron una demanda federal colectiva contra USCIS por retrasos en más de 100,000 residencias cubanas.

El memorando se publicó el mismo día en que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que exige a los bancos revisar el estatus migratorio de sus clientes, en una jornada que concentró varias medidas de presión migratoria simultáneas.

Una advertencia final del propio documento marca el tono de lo que viene. USCIS anuncia que "revisará cuidadosamente las distintas vías de ajuste de estatus discrecional, así como grupos específicos de solicitantes", y que podría emitir guías adicionales para ciertas categorías migratorias, lo que abre la puerta a restricciones aún más concretas en los próximos meses.

También este jueves el Departamento de Estado revocó la residencia permanente legal de Adys Lastres Morera, ciudadana cubana residente en Miami, y hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el poderoso conglomerado financiero-militar de la élite castrense en la isla.

La funcionaria fue sancionada por la administración Trump el 7 de mayo por su rol al frente de esa entidad. "Mientras el pueblo cubano sufre el colapso de la economía comunista disfuncional de Cuba, Gaesa funciona para permitir que un pequeño círculo de élites del régimen saquee todos los recursos restantes de la isla, ocultando hasta 20 mil millones de dólares en fondos ilícitos en cuentas bancarias secretas en el extranjero", subrayó un comunicado.