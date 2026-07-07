Argentina y Colombia buscan un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026

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Este martes se disputan los dos últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026, con protagonismo sudamericano: Argentina recibe a Egipto en Atlanta y Colombia se mide ante Suiza en Vancouver, en duelos que definirán los últimos cupos para los cuartos de final del torneo. Puedes seguir todos los detalles en el calendario completo del Mundial 2026.
Argentina vs. Egipto — Atlanta
La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo con el objetivo de seguir avanzando, aunque su último partido encendió las alarmas.
En los dieciseisavos, el equipo de Lionel Scaloni necesitó la prórroga para doblegar a Cabo Verde por 3-2 el 3 de julio en Miami: Lionel Messi abrió el marcador al minuto 29, Lisandro Martínez empató al 92' y un autogol de Diney Borges al 111' selló la clasificación.
Ese rendimiento irregular contrasta con la fase de grupos, donde Argentina cerró con puntaje perfecto al vencer a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).
Para este partido, Scaloni analiza variantes: Leandro Paredes y Nicolás González pelean por un lugar en el mediocampo, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez disputan un puesto en la delantera.
Enfrente estará un Egipto que eliminó a Australia en penales tras igualar 1-1 en 120 minutos, protagonizando una de las grandes sorpresas del torneo.
Liderados por Mohamed Salah, los Faraones alcanzaron su primer octavo de final desde el debut mundialista en Italia 1934, hace 92 años, y ahora apuntan a otro batacazo ante el campeón defensor.
Colombia vs. Suiza — Vancouver
El conjunto cafetero llega invicto al torneo y como líder del Grupo K con siete puntos, tras vencer a Uzbekistán (3-1), empatar con Portugal (0-0) y derrotar a la República Democrática del Congo (1-0).
En los dieciseisavos, Colombia superó a Ghana 1-0 con gol de Jhon Arias al minuto 14 en Kansas City, en el primer duelo oficial histórico entre ambas selecciones.
El equipo de Néstor Lorenzo ha mostrado una identidad táctica clara basada en la presión alta y el juego asociado, aunque todavía busca mejorar su eficacia de cara al arco.
Además, Colombia es la única selección del torneo que ha jugado en los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—, lo que implica un largo recorrido acumulado.
Suiza, por su parte, llega con la ventaja de un día más de descanso y se mantiene en Vancouver tras golear a Argelia 2-0 en dieciseisavos, con goles de Embolo al minuto 10 y Ndoye al 46'.
El equipo de Murat Yakin ha encontrado nuevas variantes ofensivas con Johan Manzambi y Ruben Vargas, y aspira a igualar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo alcanzando los cuartos de final.
El duelo soñado en cuartos
Si ambas selecciones sudamericanas logran avanzar, se reeditará en cuartos de final la final de la Copa América 2024, que Argentina ganó 1-0 con gol de Lautaro Martínez en el minuto 112 de la prórroga, el 14 de julio de 2024 en Miami.
Ese antecedente convierte un posible cruce entre Argentina y Colombia en uno de los enfrentamientos más atractivos que podría ofrecer el torneo.
Preguntas frecuentes sobre los octavos de final del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo llegan Argentina y Colombia a los octavos de final del Mundial 2026?
Argentina llega como vigente campeona del mundo y líder del Grupo J con puntaje perfecto, aunque con un rendimiento irregular en su último partido contra Cabo Verde, que necesitó de la prórroga. Colombia, por su parte, llega invicta y como líder del Grupo K, destacando por su juego táctico y presión alta.
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¿Qué se espera del partido entre Argentina y Egipto en octavos de final?
El partido entre Argentina y Egipto es un enfrentamiento inédito en la historia del Mundial. Argentina, a pesar de ser la favorita, mostró vulnerabilidad defensiva en su partido anterior, mientras que Egipto, liderado por Mohamed Salah, ha sido la revelación del torneo al alcanzar los octavos por primera vez desde 1934.
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¿Cómo ha sido el desempeño de Colombia en el Mundial 2026 hasta ahora?
Colombia ha tenido un desempeño sólido e invicto en el Mundial 2026, liderando su grupo con victorias sobre Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y un empate ante Portugal. Su estilo de juego se caracteriza por la presión alta y el juego asociado, aunque busca mejorar en la efectividad ofensiva.
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¿Cuál es el historial entre Colombia y Suiza en mundiales?
Colombia y Suiza se enfrentaron por última vez en un Mundial en 1994, donde Colombia ganó 2-0. En total, se han enfrentado cuatro veces, con dos victorias para Colombia, una para Suiza y un empate. Este partido será el segundo encuentro entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.