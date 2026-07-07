Argentina y Colombia buscan un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026

Vídeos relacionados:

Este martes se disputan los dos últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026, con protagonismo sudamericano: Argentina recibe a Egipto en Atlanta y Colombia se mide ante Suiza en Vancouver, en duelos que definirán los últimos cupos para los cuartos de final del torneo. Puedes seguir todos los detalles en el calendario completo del Mundial 2026.

Argentina vs. Egipto — Atlanta

La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo con el objetivo de seguir avanzando, aunque su último partido encendió las alarmas.

En los dieciseisavos, el equipo de Lionel Scaloni necesitó la prórroga para doblegar a Cabo Verde por 3-2 el 3 de julio en Miami: Lionel Messi abrió el marcador al minuto 29, Lisandro Martínez empató al 92' y un autogol de Diney Borges al 111' selló la clasificación.

Ese rendimiento irregular contrasta con la fase de grupos, donde Argentina cerró con puntaje perfecto al vencer a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Para este partido, Scaloni analiza variantes: Leandro Paredes y Nicolás González pelean por un lugar en el mediocampo, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez disputan un puesto en la delantera.

Enfrente estará un Egipto que eliminó a Australia en penales tras igualar 1-1 en 120 minutos, protagonizando una de las grandes sorpresas del torneo.

Liderados por Mohamed Salah, los Faraones alcanzaron su primer octavo de final desde el debut mundialista en Italia 1934, hace 92 años, y ahora apuntan a otro batacazo ante el campeón defensor.

Colombia vs. Suiza — Vancouver

El conjunto cafetero llega invicto al torneo y como líder del Grupo K con siete puntos, tras vencer a Uzbekistán (3-1), empatar con Portugal (0-0) y derrotar a la República Democrática del Congo (1-0).

En los dieciseisavos, Colombia superó a Ghana 1-0 con gol de Jhon Arias al minuto 14 en Kansas City, en el primer duelo oficial histórico entre ambas selecciones.

El equipo de Néstor Lorenzo ha mostrado una identidad táctica clara basada en la presión alta y el juego asociado, aunque todavía busca mejorar su eficacia de cara al arco.

Además, Colombia es la única selección del torneo que ha jugado en los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—, lo que implica un largo recorrido acumulado.

Suiza, por su parte, llega con la ventaja de un día más de descanso y se mantiene en Vancouver tras golear a Argelia 2-0 en dieciseisavos, con goles de Embolo al minuto 10 y Ndoye al 46'.

El equipo de Murat Yakin ha encontrado nuevas variantes ofensivas con Johan Manzambi y Ruben Vargas, y aspira a igualar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo alcanzando los cuartos de final.

El duelo soñado en cuartos

Si ambas selecciones sudamericanas logran avanzar, se reeditará en cuartos de final la final de la Copa América 2024, que Argentina ganó 1-0 con gol de Lautaro Martínez en el minuto 112 de la prórroga, el 14 de julio de 2024 en Miami.

Ese antecedente convierte un posible cruce entre Argentina y Colombia en uno de los enfrentamientos más atractivos que podría ofrecer el torneo.